BRUCKMÜHL, LKR. ROSENHEIM. Am Dienstagmorgen, 18. März 2025, brach in einem Reifencenter in Bruckmühl ein Feuer aus. Personen wurden nach derzeitigen Erkenntnissen nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Euro-Betrag geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache werden von der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim geführt.

Am Dienstag (18. März 2025), gegen 7.50 Uhr, ging bei der Polizeieinsatzzentrale des Präsidiums Oberbayern Süd die telefonische Mitteilung über den Brand auf dem Anwesen eines Reifencenters mit darüber befindlichen Wohnräumen in Bruckmühl ein. Bereits bei Anfahrt der sofort alarmierten regionalen Feuerwehren war eine erhebliche Rauchentwicklung wahrnehmbar. Sämtliche Bewohner hatten das Gebäude bei Eintreffen der ersten Rettungskräfte bereits selbständig verlassen. Der Brandausbruch fand, nach derzeitigem Ermittlungsstand, im Aufenthaltsraum der Firma statt. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehren konnte ein größeres Ausbreiten der Flammen verhindert und der Brand schnell abgelöscht werden.

Nach hier vorliegenden Erkenntnissen wurde durch den Brand bzw. die Löscharbeiten niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf einen mittleren fünfstelligen Euro-Betrag geschätzt.

Die ersten Maßnahmen vor Ort erfolgten durch Beamte der örtlich zuständigen Polizeiinspektion Bad Aibling. Noch am Schadensort übernahmen Beamte des Kriminaldauerdienstes der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim die weiteren polizeilichen Ermittlungen und Maßnahmen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wird wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt. Genauere Angaben zur Brandursache können zum gegenwärtigen Zeitpunkt aber nicht gemacht werden, diese ist nun unter anderem Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.