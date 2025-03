FORCHHEIM. Wie bereits berichtet, beschmierten Unbekannte am vergangenen Wochenende zwei Wände in der Forchheimer Innenstadt mit politischen Schriftzügen. Inzwischen wurden drei weitere Fälle bekannt. Die Kriminalpolizei Bamberg bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Neben den beiden Schriftzügen in der Bamberger Straße und auf dem Paradeplatz, bemerkten Zeugen am Montag den Schriftzug „ISRAEL TÖTET KINDER“ im Bereich der Bahnhofsunterführung und verständigten die Polizei. Außerdem entdeckte eine Streifenbesatzung der Polizei Forchheim an einer Wand in der Dreikirchenstraße und an einer Mauer in der Gelbsattelstraße den Schriftzug „FREE PALESTINE“. Der Gesamtschaden in den fünf genannten Fällen beträgt nach ersten Schätzungen knapp 2.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt jeweils wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 bei den Kriminalbeamten zu melden.