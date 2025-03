REGENSBURG. Im Zeitraum vom 14.03.2025 bis 17.03.2025 drangen bislang unbekannte Täter in die Räumlichkeiten einer Firma im Regensburger Ostenviertel ein. Nach der Tat konnten die Täter fliehen. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt und sucht Zeugen.

Die bislang Unbekannten verschafften sich im Zeitraum vom 14.03.2025, 19:00 Uhr, auf 17.03.2025, 05:30 Uhr, gewaltsam Zutritt in ein Firmengebäude in der Ditthornstraße in Regensburg. Bei dem Einbruch wurde ein Geldbehältnis der Firma angegangen. Mit einer Beute im niedrigen vierstelligen Bereich konnten die Täter in unbekannte Richtung flüchten.

Die Kriminalpolizei Regensburg sicherte die Spuren am Tatort und übernahm die weiteren Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.