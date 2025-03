0492 – Polizei stoppt Mann ohne Fahrerlaubnis

Innenstadt – Am gestrigen Montag (17.03.2025) war ein 30-jähriger Autofahrer ohne Fahrerlaubnis in der Seitzstraße unterwegs.

Gegen 23.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 30-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Beamten unterbanden daher die Weiterfahrt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 30-Jährigen.

0493 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Haunstetten – Am gestrigen Montag (17.03.2025), in der Zeit von 00.00 Uhr bis 07.30 Uhr, beschmierten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einige Briefkästen in der Pflugstraße mit Farbe. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit noch geklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

0494 – Polizei ermittelt nach Auseinandersetzung

Göggingen - Am gestrigen Montag (17.03.2025) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung in der Friedrich-Ebert-Straße.

Gegen 16.30 Uhr überquerte eine 46-Jährige zu Fuß die Friedrich-Ebert-Straße. Zeitgleich bog ein 78-Jähriger mit seinem Opel von der Römerstädter Straße kommend in die Friedrich-Ebert-Straße ab. Hierbei erfasste er offenbar beinahe die 46-Jährige. Es kam zum Streit in deren Verlauf der 78-Jährige aus seinem Auto stieg und die 46-Jährige zu Boden stieß. Die Frau wurde dabei leicht verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung gegen den 78-Jährigen.

0495 – Polizei ermittelt nach Widerstand

Innenstadt – Am gestrigen Montag (17.03.2025) wehrte sich ein 40-Jähriger gegen polizeiliche Maßnahmen in der Badstraße. Zudem beleidigte er die Polizeibeamten.

Gegen 14.15 Uhr kontrollierte die Polizei den 40-Jährigen auf seinem Pedelec, da er augenscheinlich mit zu hoher Geschwindigkeit den Klinkerberg hinabfuhr. Der 40-Jährige zeigte sich aggressiv gegenüber der Polizei und wollte sich der Kontrolle entziehen. Die Polizei hinderte den Mann an der Weiterfahrt, wogegen sich dieser wehrte. Zur weiteren Abklärung brachte die Polizei den 40-Jährigen auf die Polizeiinspektion Augsburg Mitte. Dort beleidigte er die Polizeibeamten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Beamten den 40-Jährigen. Verletzt wurde bei dem Vorfall keiner.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung gegen den 40-Jährigen.

0496 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Lechhausen – Am gestrigen Montag (17.03.2025) kam es zu einer Unfallflucht in der Waterloostraße.

Gegen 12.45 Uhr touchierte ein 25-jähriger Autofahrer zuerst eine Straßenlaterne und anschließend einen geparkten VW. Der Mann entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ein Passant beobachtete den Vorfall und verständigte die Polizei. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen identifizierten die Beamten den 25-Jährigen und stellten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Bei den Unfällen entstand ein Sachschaden von rund 6.500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 25-Jährigen.

0497 – Polizei ermittelt nach Ladendiebstahl

Hochzoll – Am Montag (17.03.2025), gegen 09.30 Uhr, entwendeten ein 19-Jähriger und ein 20-Jähriger mehrere Gegenstände aus einer Tankstelle in der Friedberger Straße. Anschließend flüchteten die beiden. Zeugen, die den Vorfall bemerkten, hielten den 20-Jährigen fest und verständigten die Polizei. Im Rahmen der Fahndung stoppten die Einsatzkräfte den 19-Jährigen im nahen Umfeld und kontrollierten ihn. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen stellten die Polizeibeamten die entwendeten Gegenstände bei den beiden Männern sicher.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls gegen den 19-Jährigen und den 20-Jährigen.

0498 – Polizei kontrolliert E-Scooter Fahrer ohne Versicherung

Oberhausen – Am gestrigen Montag (17.03.2025) fuhr eine 26-Jährige mit ihrem E-Scooter ohne gültigen Versicherungsschutz auf der Donauwörther Straße.

Gegen 16.45 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife die 26-Jährige in der Donauwörther Straße. Dabei stellten die Beamten fest, dass am E-Scooter der jungen Frau noch blaue Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2024 angebracht waren. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt.

Die 26-Jährige erwartet nun eine Anzeige wegen einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Die Gültigkeit des sogenannten Versicherungskennzeichens endet stets mit Ablauf Februar. Somit müssen alle Besitzer von Mofas, E-Bikes und entsprechenden Fahrzeugen daran denken, für 01. März ein neues Versicherungskennzeichen zu besorgen. Dies wird regelmäßig vergessen.

Die Polizei appelliert an alle Besitzer entsprechender Fahrzeuge, den Versicherungsschutz zu überprüfen und bis dahin nicht mehr am Straßenverkehr teilzunehmen.

0499 – Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigung

Hochzoll – In der Zeit von Donnerstag (13.03.2025), 17.00 Uhr, bis Freitag (14.03.2025), 10.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Personen ein Kellerfenster eines Mehrfamilienhauses in der Friedberger Straße.

In der vergangenen Woche verständigte ein Zeuge die Polizei und teilte die Beschädigung am Kellerfenster mit. Zudem gab er an, dass sich in letzter Zeit häufiger Jugendliche in den Kellerräumen des Mehrfamilienhauses aufhalten sollen.

An dem Fenster entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/3223-2310 entgegen.