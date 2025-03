BAB A3, IGGENSBACH, LKR. DEGGENDORF. Heute Vormittag, gegen 08.28 Uhr ereignete sich auf der BAB A 3 in Fahrtrichtung Regensburg, zwischen der AS Iggensbach und der AS Hengersberg ein Verkehrsunfall im Rückstau. Sechs Pkws, sowie ein Lkw waren beteiligt.

Nach ersten Ermittlungen konnte wohl ein 22-jähriger Fahrer eines VW-Transporters am Ende einer stockenden bzw. stauenden Verkehrslage auf der BAB A 3 zwischen der Ausfahrt Iggensbach und Hengersberg in Fahrtrichtung Regensburg nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr gegen das Heck eines Lkw und gegen zwei Pkw. Diese wurden dadurch beschädigt und wiederum wohl gegen zwei weitere Pkw geschoben, die dadurch ebenfalls beschädigt wurden.

Neben dem Fahrer des VW-Transporters wurden vier weitere Personen in den beteiligten Fahrzeugen leicht bzw. schwer verletzt und wurden mit Rettungshubschraubern bzw. Rettungsfahrzeugen in die umliegenden Krankenhäuser in Vilshofen und Deggendorf verbracht. Ein im Unfallgeschehen in einem der beteiligten Pkw verletztes 2-jähriges Kleinkind wurde zur Behandlung in das Uniklinikum Regensburg transportiert.

Nach bisherigem Kenntnisstand kam es wohl zu keinen lebensbedrohlichen Verletzungen bei den Beteiligten. Zur genauen Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter beauftragt, der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen ca. 60.000 €.

Im Verlaufe der notwendigen Vollsperrung zur Rettung der Fahrzeuginsassen, der umfangreichen Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge durch beauftragte Abschleppunternehmen kam es zu umfangreichen Verkehrsbeeinträchtigungen auch im Umfeld der BAB A 3 und langen Stauungen auf der Autobahn, die bis Passau zurückreichten. Die Vollsperrung konnte dann gegen 12.50 Uhr aufgehoben werden.

Eingesetzt wurden neben den Einsatzkräften der Verkehrspolizeiinspektionen Deggendorf und Passau und den Rettungsdiensten auch die Einsatzkräfte der Feuerwehren Iggensbach, Schöllnach, Garham, Außernzell und Neßlbach, die umfangreich bei Rettung, Bergung und den notwendigen Verkehrsmaßnahmen unterstützten.

Veröffentlicht: 18.03.2025, 13.45 Uhr