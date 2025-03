RIEKOFEN. LKR. REGENSBURG. Die kriminaltechnischen Untersuchungen eines sichergestellten Fahrzeugs im Rahmen des tödlichen Verkehrsunfalls in Riekofen haben keinen Hinweis darauf erbracht, dass das Fahrzeug unfallbeteiligt war. Das Fahrzeug wurde an den Eigentümer zurückgegeben. Die Ermittlungen zur Fahrerflucht dauern weiterhin an.

Im Rahmen der Ermittlungen zu einem tödlichen Verkehrsunfall in Riekofen, bei dem ein 24-jähriger Mann ums Leben kam, wurde ein Pickup zur genaueren kriminaltechnischen Untersuchung sichergestellt. Die umfangreichen Untersuchungen, die vom Bayerischen Landeskriminalamt durchgeführt wurden, haben nunmehr einige Zeit in Anspruch genommen. Die Auswertung der gesicherten Spuren und die abschließenden Untersuchungen des sichergestellten Fahrzeugs sind mittlerweile abgeschlossen. Das durchgeführte Gutachten hat keinen Hinweis ergeben, dass das sichergestellte Fahrzeug unfallbeteiligt war.

Nach Erhalt des Gutachtens hat die Staatsanwaltschaft Regensburg entschieden, dass das Fahrzeug an den Eigentümer zurückgegeben werden kann. Die Herausgabe des Fahrzeugs wurde inzwischen vollzogen. Die Ermittlungen zum tödlichen Verkehrsunfall in Riekofen und zur Fahrerflucht dauern weiterhin an. Die Polizei bittet die Bevölkerung weiterhin um Hinweise, die zur Aufklärung des Falls beitragen können.