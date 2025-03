BAD WINDSHEIM. (278) Am Dienstagmorgen (18.03.2025) ereignete sich bei Obernzenn (Lkrs. Neustadt a. d. Aisch – Bad Windsheim) ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw mit einer Hausmauer kollidierte. Eine 83-jährige Frau verstarb noch an der Unfallstelle.



Die 83-jährige Fahrerin eines Opel war gegen 10:10 Uhr auf der Staatsstraße 2143 von Obernzenn kommend in Richtung des Gemeindeteils Oberaltenbernheim unterwegs. Auf Höhe des Ortsteils Unternzenn geriet das Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und streifte dabei seitlich einen entgegenkommenden Lkw. Kurze Zeit später geriet sie in Oberaltenbernheim aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf fuhr sie einige Meter parallel zur Fahrbahn über eine Wiese und prallte schließlich gegen eine Hauswand. Durch die Wucht der Kollision zog sich die Frau schwerste Verletzungen zu.

Trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen alarmierter Einsatzkräfte der Feuerwehr erlag die 83-Jährige noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen. Verständigte Streifen der Polizeiinspektion Bad Windsheim nahmen den Unfall vor Ort auf. Die Beamten banden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft einen Gutachter in die Ermittlungen ein. Kameraden der Feuerwehren Oberaltenbernheim, Unteraltenbernheim, Unternzenn und Oberdachstetten sperrten unterdessen die Staatsstraße in beide Richtungen. Zur Stunde dauern die Maßnahmen zur Unfallaufnahme weiter an. Die Fahrbahn kann inzwischen wieder einspurig befahren werden.



Erstellt durch: Christian Seiler / bl