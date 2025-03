BAB A3, IGGENSBACH, LKR. DEGGENDORF. Heute Vormittag, gegen 08.28 Uhr ereignete sich auf der BAB A 3 in Fahrtrichtung Regensburg, zwischen der AS Iggensbach und der AS Hengersberg ein Verkehrsunfall im Rückstau. Sechs Pkws, sowie ein Lkw fuhren ineinander.

Der genaue Unfallhergang ist noch unklar. Mehrere Polizeistreifen, die umliegenden Feuerwehren, sowie 3 Rettungshubschrauber sind im Einsatz. Laut aktuellen Informationen sollen 3 Personen leicht- und 3 Personen schwer verletzt sein. Es besteht eine Vollsperre in Fahrtrichtung Regensburg, der Verkehr wird an der AS Iggensbach ausgeleitet. Zur Klärung der Unfallursache wird ein Gutachter hinzugezogen. Die Vollsperre wird noch längere Zeit in Anspruch nehmen.

Medienkontakt: Verkehrspolizeiinspektiion Deggendorf, Tel.: 0991/3896-305

Veröffentlicht: 18.03.2025, 10.15 Uhr