PP SCHWABEN SÜD/WEST. Wir laden Medienvertreterinnen und Medienvertreter herzlich zur ersten Sportchallenge im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West ein.

📅 Wann? Mittwoch, 19.03.2025, 08:15 Uhr

📍 Wo? Maria-Ward-Gymnasium Günzburg, Frauenplatz , 89312 Günzburg

Am morgigen Mittwoch findet am Maria-Ward-Gymnasium in Günzburg die erste Sportchallenge im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums statt. Im Rahmen des neuen Konzepts, welches künftig in der Region integriert wird, haben Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, den polizeilichen Sporttest zu absolvieren.

Auch anwesend ist Polizeioberkommissarin Angelika Epple, zuständige Einstellungsberaterin auch für den Raum Günzburg, die für Fragen rund um den Polizeiberuf zur Verfügung steht. Ziel der Veranstaltung ist es, sportliche Herausforderungen mit beruflicher Orientierung zu verbinden.

Aus organisatorischen Gründen bitten wir um eine kurze Teilnahmebestätigung per E-Mail an pp-sws.werbekoordination@polizei.bayern.de unter Angabe der Anzahl der teilnehmenden Personen.

Medienkontakt:

Werbekoordination beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1031)