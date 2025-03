HOF, CHEMNITZ. In der Nacht von Samstag auf Sonntag stahlen bis dato unbekannte Täter zwei Wohnmobile von einem Firmenparkplatz in Hof. Eines der Wohnmobile wurde noch in der Nacht auf der Autobahn A 4 bei Chemnitz kontrolliert und der Fahrer festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof erging am Montag Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kontrollierten Beamte des Autobahnpolizeireviers Chemnitz auf der A 4 ein Wohnmobil der Marke Fiat Weinsberg Typ Cara Bus mit ukrainischen Kennzeichen. Wie sie feststellten hatte der Fahrer, ein 44-Jähriger aus Polen, keinen Führerschein. Außerdem war er alkoholisiert. Bei genauerer Betrachtung bemerkten die Beamten, dass die ukrainischen Kennzeichen nicht für das Fahrzeug ausgegeben waren. Es fehlten auch die originalen Fahrzeugpapiere und Schlüssel. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass das Wohnmobil eigentlich in Hof auf dem Firmengelände eines Autohauses in der Carl-Benz-Straße stehen müsste. Hier war der Diebstahl zum Zeitpunkt der Kontrolle noch nicht bekannt. Die Polizisten nahmen den Fahrer fest und überstellten ihn der Kriminalpolizei Hof.

Bei den Ermittlungen und der Befragung der Mitarbeiter des Autohauses kam heraus, dass in der gleichen Nacht ein weiteres Wohnmobil der Marke Fiat mit Westfalia-Aufbau von dem Firmengelände entwendet wurde. Von diesem fehlt bis jetzt jede Spur.

Der Gesamtwert der beiden Wohnmobile beläuft sich auf 92.000 Euro.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof erging am Montag Haftbefehl gegen den 44-Jährigen.