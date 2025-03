430. Verkehrsunfall; Lkw durchbricht die Mittelleitplanke; zwei Personen verletzt – Freimann

Am Montag, 17.03.2025, gegen 13:40 Uhr, kam es in der Schenkendorfstraße auf dem Mittleren Ring kurz vor der Einfahrt in den Petueltunnel zu einem Verkehrsunfall eines Sattelzuges und sechs beteiligten Fahrzeugen, bei dem zwei Personen verletzt wurden.

Eine 60-jährige Kraftfahrerin mit Wohnsitz im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm war mit einer VOLVO Sattelzugmaschine samt Auflieger auf der Schenkendorfstraße in Fahrtrichtung Olympiastadion unterwegs (Westen). Die Schenkendorfstraße ist an dieser Stelle vierspurig befahrbar. Die 60-Jährige fuhr dabei auf dem 2. Fahrstreifen von links. Auf Höhe der Lyonel-Feininger-Straße verlor sie die Kontrolle über den Sattelzug und stieß gegen den zu dieser Zeit links neben ihr fahrenden BMW Pkw eines 41-Jährigen mit Wohnsitz in München. Dieser wurde anschließend nach links gegen die dort befindliche Mittelleitplanke gedrängt, welche dort die beiden Richtungsfahrbahnen abtrennt.

Im weiteren Verlauf durchbrach die 60-Jährige mit ihrem Sattelzug die Mitteleitplanke und geriet auf die Fahrbahn des Gegenverkehrs. Dort stieß sie mit der rechten Front der Zugmaschine gegen einen Lichtmast, welcher wiederum gegen eine Schilderbrücke schlug. Dabei wurde der Lichtmast abgerissen und mehrere Verkehrszeichen beschädigt. Letztendlich kam die Zugmaschine am Betonblock einer dort befindlichen Schilderbrücke zum Stehen. Durch abgerissene Bruchstücke der Mitteileitplanke wurden fünf weitere Pkw, welche sich zu dieser Zeit fahrend im Gegenverkehr befanden, beschädigt.

Die 60-Jährige und der 41-Jährige wurden bei dem Unfall verletzt und mussten mit einem hinzugerufenen Rettungsdienst in Münchner Krankenhäuser gebracht werden.

Bei dem Unfall traten eine größere Menge Betriebsstoffe (Öl und Diesel) aus, welche durch die hinzugerufene Münchner Feuerwehr gebunden werden mussten. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr verhinderten zudem eine weitere Ausbreitung des Kraftstoffs auf der Fahrbahn. Außerdem stellten sie den Brandschutz sicher. Der abgerissene Lichtmast wurde durch die Feuerwehr umgelegt und entfernt. Letztendlich musste ein Spezialfahrzeug eines Entsorgungsunternehmens den ausgetretenen Kraftstoff auf der Fahrbahn aufnehmen.

Der Gesamtschaden wird auf einen niedrigen sechsstelligen Eurobetrag geschätzt. Die unfallbeteiligten Fahrzeuge mussten teilweise abgeschleppt werden.

Während der Unfallaufnahme, der Bergungsmaßnahmen der verunglückten Fahrzeuge und der Reinigungsarbeiten der Fahrbahn musste der Petueltunnel in östliche Fahrtrichtung, sowie die Autobahnauffahrt zur A9, über einen Zeitraum von über fünf Stunden komplett gesperrt werden. Die Schenkendorfstraße in Fahrtrichtung Westen war lediglich temporär gesperrt und der Verkehr wurde vorerst einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es kam in der Folge zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen im kompletten nördlichen Stadtgebiet.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.