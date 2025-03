PFRONTEN. Am 18. März 2025 ist die Grenzpolizeistation Pfronten offiziell zur Grenzpolizeiinspektion Pfronten aufgewertet worden und damit wieder eine eigenständige Polizeidienststelle. Die Polizeipräsidentin des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West begrüßt die Umstellung.

Bis 1. April 1998 gab es in Pfronten bereits eine eigenständige Grenzpolizeiinspektion. Damals, nach Auflösung der ehemaligen Grenzpolizei, wurde die Dienststelle zunächst der Polizeiinspektion Fahndung in Lindau nachgeordnet. Da die Bekämpfung der illegalen Migration allerdings ab 2015 wieder stärker in den Fokus rückte, entschied die Bayerische Staatsregierung die Wiedereinführung der Bayerischen Grenzpolizei. So wurden 2018 aus den beiden Fahndungsdienststellen die Grenzpolizeiinspektion Lindau sowie die ihr nachgeordnete Grenzpolizeistation Pfronten.

Polizeipräsidentin Dr. Claudia Strößner begrüßt die Veränderung:

„Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West erfährt durch die Umstellung der Grenzpolizei in Pfronten eine sicherheitsrelevante Stärkung. Besonders erfreulich ist der kontinuierliche personelle Zuwachs an Fahndungskräften, der uns ermöglicht, die grenzpolizeilichen Aufgaben effizient wahrzunehmen.“

Aufgrund des personellen Aufwuchses in den letzten Jahren, der Entfernung von Pfronten nach Lindau und schließlich zugunsten der Vereinfachung und Optimierung interner Abläufe und Geschäftsprozesse wurde die GPS Pfronten nun zur GPI Pfronten aufgewertet. Die eigenständige Dienststelle wird zukünftig knapp 50 Mitarbeitende umfassen.

„Mit der Umwandlung zur Grenzpolizeiinspektion Pfronten wurden die nötigen Strukturen geschaffen, um die erfolgreiche Arbeit der Grenzpolizistinnen und Grenzpolizisten in Pfronten fortzusetzen und weiter auszubauen“,

so die Direktorin der Bayerischen Grenzpolizei, Annette Lauer.

Damit wird die GPS Pfronten nach fast 27 Jahren wieder zur GPI Pfronten. Diese Reorganisationsmaßnahme innerhalb des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West stellt eine positive Entwicklung sowohl für das Präsidium als auch die Bayerische Grenzpolizei dar. (PP Schwaben Süd/West)

