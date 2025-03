ELCHINGEN. Am Samstagabend bemerkte ein Firmeninhaber einen aktuellen Einbruch in seinen Betrieb. Daraufhin stellte er die beiden Einbrecher auf frischer Tat, woraufhin diese mit dem Diebesgut im Pkw flüchteten. Schließlich nahmen Polizeikräfte die zu dem Zeitpunkt fußläufig flüchtigen Männer nach intensiven Fahndungsmaßnahmen fest. Ein 24-Jähriger befindet sich nun in Haft.

Am Samstag, um kurz vor 21:00 Uhr, erhielt die Polizei die Mitteilung über einen aktuellen Einbruch. Der Inhaber eines in der Gewerbestraße ansässigen Betriebes wurde auf zwei fremde Personen auf seinem Betriebsgelände aufmerksam und verständigte die Polizei. Daraufhin fuhren mehrere Streifenbesatzungen der Polizei Neu-Ulm mit Unterstützung von Einsatzkräften des Polizeipräsidiums Ulm zur besagten Firma. Dort bestätigte sich, dass die beiden Personen zuvor versucht hatten, in eine Garage einzubrechen. Ebenfalls stellten die Polizeikräfte fest, dass die Täterschaft bereits erfolgreich Diebesgut abtransportiert hat. Noch vor Eintreffen der Streifen konnte der Firmeninhaber die zwei Täter samt Pkw stellen. Diese ergriffen sofort die Flucht in ihrem Fahrzeug und mit dem darin befindlichen Diebesgut, konnten jedoch vom Firmeninhaber zeitweise verfolgt werden. Ihren Pkw ließen die beiden Männer dann in einer Straße in Elchingen zurück und flüchteten weiter zu Fuß. Intensive Fahndungsmaßnahmen, unter anderem mit Hilfe von Diensthunden und einem Polizeihubschrauber, führten dann zur Lokalisierung der beiden Tatverdächtigen auf einem Feld in der Nähe. Die Polizeikräfte nahmen die beiden Männer im Alter von 39 und 24 Jahren vorläufig fest. Die Polizeikräfte aus Ulm unterstützten den Einsatz und die Festnahme. Bei dem Diebesgut im Pkw handelte es sich um Pkw-Kompletträder im niedrigen vierstelligen Wert. Nach Abschluss der ersten polizeilichen Maßnahmen führte die Polizei den 24-Jährigen mangels festen Wohnsitzes in Deutschland auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Memmingen vor. Dieser erließ am Montag, den 17.03.2025, Haftbefehl gegen den Beschuldigten und die Polizei brachte den 24-jährigen Tatverdächtigen in eine Justizvollzugsanstalt. Bei dem 39-jährigen Tatverdächtigen lagen die Voraussetzungen für einen Haftbefehl nicht vor. Die Ermittlungen gegen beide Beschuldigten dauern an. (PI Neu-Ulm)

