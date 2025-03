SIEGSDORF, LKR. TRAUNSTEIN. Beamte der Grenzpolizeiinspektion Piding kontrollierten am Samstagnachmittag, 15. März 2025, auf der A8 in Richtung Österreich einen albanischen Pkw-Fahrer und dessen Fahrzeug. Bei der Durchsuchung des Pkw fanden die Fahnder in einem Versteck rund 1,5 Kilogramm Kokain. Der 19-jährige, mutmaßliche Drogenschmuggler kam in Untersuchungshaft.

Am Samstagnachmittag (15. März 2025) kontrollierten Schleierfahnder der Grenzpolizeiinspektion Piding gegen 17.00 Uhr auf der BAB 8 bei Siegsdorf einen Pkw mit albanischer Zulassung. Der VW, an dessen Steuer ein 19 Jahre alter albanischer Staatsangehöriger saß, war in Richtung Österreich unterwegs.

Weil der junge Mann beim Gespräch mit den Fahndern sichtlich nervös war und sich bei Nachfragen zunehmend in Widersprüche verwickelte, wurden der Mann und das Fahrzeug eingehend durchsucht. Im Inneren des Wagens fanden die Beamten dabei in einem Versteck zwei Packungen, in denen sich insgesamt 1,5 kg Kokain befanden, wie die späteren Überprüfungen ergaben. Dem 19-Jährigen wurde die vorläufige Festnahme erklärt.

Nach Rücksprache mit der sachleitenden Staatsanwaltschaft Traunstein wurde von dort ein Haftantrag gegen den mutmaßlichen Drogenschmuggler gestellt. Beamte der Kriminalpolizei Traunstein führten den Tatverdächtigen am Sonntag (16. März) dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vor. Dieser erließ Haftbefehl wegen des Verdachts des illegalen Besitzes und Handels von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Der 19-Jährige wurde unmittelbar in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, wo er seitdem in Untersuchungshaft sitzt.

Die Ermittlungen in dieser Sache führt die Kriminalpolizeiinspektion Traunstein unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein.