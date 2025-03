NÜRNBERG. (277) Am Montagabend (17.03.2025) fand in der Nürnberger Innenstadt eine politische Versammlung statt. Gleichzeitig waren insgesamt drei Gegendemonstrationen angemeldet worden. Die Polizei verhinderte ein unmittelbares Aufeinandertreffen der unterschiedlichen politischen Lager.

Unter dem Titel „Rechtsstaat statt Linksstaat - Gegen linken und islamistischen Terror!“ versammelten sich ab 18:30 Uhr rund 100 Personen im Bereich des Weißen Turms. Im Rahmen der Gegenproteste hatte sich bereits gegen 17:30 Uhr ein Demonstrationszug mit über 300 Teilnehmern in der Gostenhofer Hauptstraße formiert und war anschließend mit dem Zwischenziel Kornmarkt zum Jakobsplatz gezogen. Dort fanden sich im Zuge der angemeldeten Gegenproteste letztlich etwa 400 Teilnehmer ein. Die Polizei setzte auf dem Jakobsplatz und am Weißen Turm Sperrgitter ein, um das unmittelbare Aufeinandertreffen von Teilnehmern aus den unterschiedlichen Versammlungslagern zu verhindern.

Entlang einer angemeldeten Wegstrecke führten die Teilnehmer der Versammlung am Weißen Turm im Anschluss an eine Auftaktkundgebung einen Aufzug durch die Nürnberger Innenstadt durch. Sowohl einzelne Personen als auch größere Gruppen aus den Reihen der Gegendemonstranten versuchten in diesem Zusammenhang immer wieder in den Bereich der Aufzugsstrecke zu gelangen. Die Einsatzkräfte der Polizei konnten dies jeweils verhindern, mussten hierbei allerdings wiederholt unmittelbaren Zwang gegen Teilnehmer der Gegenproteste anwenden. Dabei setzten die Beamten in einzelnen Fällen auch den Einsatzstock bzw. Pfefferspray ein.

Im Bereich der Kreuzung Dr.-Kurt-Schumacher-Straße/Färberstraße passierte der Aufzug eine ebenfalls angemeldete Kundgebung der Gegendemonstranten. Sperrgitter sorgten auch in diesem Bereich für eine räumliche Trennung der Versammlungsteilnehmer.

Nachdem der Aufzug zum Weißen Turm zurückgekehrt war, beendeten die Veranstalter die Versammlung gegen 20:15 Uhr. In der Folge lösten sich auch die Gegenproteste auf. Insgesamt kam es im Verlauf des Versammlungsgeschehens zu keinen größeren Störungen. Die Polizei stellte die Identität mehrerer Personen fest, die sich während des Versammlungsgeschehen vermummt hatten und leitet entsprechende Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Versammlungsgesetz ein.

Unter der Leitung der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte waren Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Zentrale Einsatzdienste Mittelfranken, der Bayerischen Bereitschaftspolizei, der Nürnberger Verkehrspolizei sowie der Kriminalpolizei Nürnberg im Einsatz.



Erstellt durch: Michael Konrad