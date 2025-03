REGENSBURG. Am 14. März 2025 entwendeten zwei unbekannte Täter in einem Bekleidungsgeschäft in der Friedenstraße Waren im niedrigen, dreistelligen Eurobereich. Der Ladendetektiv wurde bei der Feststellung der bislang unbekannten Täter leicht verletzt. Das Täter-Duo flüchtete in verschiedene Richtungen. Die Kriminalpolizei Regensburg bittet um Zeugenhinweise.

Am 14. März 2025 gegen 12:50 Uhr wurde ein Ladendiebstahl in einem Bekleidungsgeschäft in der Friedenstraße im dortigen Einkaufszentrum gemeldet. Ein Ladendetektiv beobachtete zwei unbekannte Täter, die zusammen in das Geschäft eingetreten waren. Beide legten Kleidung in eine Umkleidekabine, wobei einer der beiden Täter die Kleidung anzog, während der zweite Täter „Schmiere“ stand. Nach Ansprache des Detektivs am Ausgang versuchte das Täter-Duo zu fliehen. Der Ladendetektiv wollte dies verhindern. Beide Täter setzten sich aber zur Wehr, rissen sich los und rannten in verschiedene Richtungen davon. Der Ladendetektiv wurde bei diesem Vorfall leicht verletzt. Die beiden Täter flüchteten mit einer Beute im niedrigen, dreistelligen Eurobereich.

Die beiden unbekannten Männer werden wie folgt beschrieben:

Tatverdächtiger 1:

Männlich,

osteuropäisches Aussehen,

ca. 175 cm groß,

ca. 30 Jahre alt,

dicke Statur,

kurzer schwarzer Vollbart,

sehr kurze Haare,

komplett dunkel bekleidet

Tatverdächtiger 2:

Männlich,

osteuropäisches Aussehen,

ca. 180 cm groß,

Ende 20,

schlanke Figur,

kurze dunkle Haare,

ebenfalls dunkel bekleidet mit schwarzem Cap der Marke Boss

Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat am 14. März 2025 zwischen 12:30 und 13:00 Uhr verdächtige Beobachtungen im Bereich des Einkaufszentrums in der Friedenstraße gemacht oder kann Hinweise zu den flüchtigen Tätern geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 in Verbindung zu setzen.