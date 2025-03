REGENSBURG. Ein unbekannter Mann versuchte am 16. März 2025, ein Wettbüro in der Dr.-Gessler-Straße unter Vorhalt einer Waffe zu überfallen. Nachdem die Mitarbeiterin kein Geld aushändigen konnte, flüchtete der Täter ohne Beute. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt und sucht Zeugen.

Am Abend des 16. März 2025 kam es gegen 22:45 Uhr zu einem versuchten Raubüberfall auf ein Wettbüro in der Dr.-Gessler-Straße in Regensburg. Ein bislang unbekannter Mann betrat das Wettbüro und forderte unter Vorhalt einer augenscheinlichen Schusswaffe Geld von einer Mitarbeiterin. Diese weigerte sich, Geld auszuhändigen, und erklärte dem unbekannten Täter, dass sie über keine Bargeldbestände verfüge.

Daraufhin flüchtete der unbekannte Mann ohne Beute aus dem Gebäude. Zum Zeitpunkt des Vorfalls befand sich ein weiterer Mann im Wettbüro, der Zeuge des Übergriffs wurde.

Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich,

ca. 170 cm groß,

schlanke Figur,

gebeugte Gangart,

sprach Hochdeutsch, der Stimme nach zu urteilen relativ jung

Er trug einen schwarzen Schlauchschal, eine Sonnenbrille, dunkle Kleidung und Handschuhe.

Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen der Regensburger Polizei unmittelbar nach der Tat konnte der Täter bislang nicht gefasst werden.

Die Kriminalpolizei Regensburg hat das Fachkommissariat mit den Ermittlungen betraut und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die in der besagten Nacht verdächtige Beobachtungen im Bereich der Dr.-Gessler-Straße gemacht haben oder Hinweise zur Identität des Täters geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 zu melden.