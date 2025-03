REGENSBURG. Unbekannte Täter versuchten in der Nacht vom 15. auf den 16. März 2025, einen Zigarettenautomaten in der Humboldtstraße mittels Gaseinleitung zu sprengen. Der Versuch scheiterte, und es entstand kein Entwendungsschaden. Die Täter flüchteten ohne Beute.

In der Nacht vom 15. auf den 16. März 2025 versuchten bislang unbekannte Täter, einen Zigarettenautomaten in der Humboldtstraße in Regensburg mittels einer Gasexplosion zu sprengen. Es konnte festgestellt werden, dass die Täter vermutlich Gas in den Automaten einleiteten, um diesen zum Explodieren zu bringen. Dabei wurden vor dem Automaten Schläuche sichergestellt, die möglicherweise Druckluft im Automaten erzeugen sollten. Den noch unbekannten Tätern gelang es nicht, den Automaten zu öffnen, und sie flüchteten ohne Beute in unbekannte Richtung.

Die Tat steht offensichtlich in Zusammenhang mit der Sprengung eines Zigarettenautomaten am frühen Sonntagmorgen, 09.03.2025, im Dahlienweg in Regensburg. Hier konnten Geld und Zigaretten im niedrigen dreistelligen Wert erbeutet werden.

Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen 23:00 und 06:00 Uhr verdächtige Beobachtungen im Bereich der Humboldtstraße gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder bei jeder anderen Polizeiinspektion zu melden. Jede Beobachtung kann von Bedeutung sein!