Am Sonntagnachmittag, den 16. März 2025, versuchten bislang unbekannte Täter, die Eingangstür einer Bäckerei in Lappersdorf, Am Silbergraben, mit einem bislang unbekannten Werkzeug aufzuhebeln. Dabei löste der Versuch jedoch einen Alarm aus, sodass die Täter von ihrem Vorhaben abließen und nicht in die Bäckerei eindringen konnten. Der Sachschaden an der Eingangstür ist gering, ein Entwendungsschaden entstand jedoch nicht.

Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und eine Spurensicherung am Tatort durchgeführt. Die Kriminalpolizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat am 16. März 2025 zwischen 16:30 und 17:00 Uhr verdächtige Beobachtungen im Bereich „Am Silbergraben“ in Lappersdorf gemacht oder kann Hinweise zu den unbekannten Tätern geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 in Verbindung zu setzen.