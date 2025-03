BAYREUTH / MARKTREDWITZ, LKR. WUNSIEDEL. Mit einem gestohlenen Fahrrad, Parfums, Elektronikartikeln, Kleidung und Drogen versuchten zwei tschechische Staatsangehörige am Samstag über die Grenze bei Schirnding zu fliehen. Ein Ermittlungsrichter erließ am Sonntag Haftbefehl gegen die beiden.

Samstagnachmittag, gegen 16 Uhr, meldeten Mitarbeiter eines Elektronikmarktes in Marktredwitz der Polizei eine verdächtige Person, die sich mit einer präparierten Tasche im Markt befand. Als der Mann von einem Angestellten angesprochen wurde, flüchtete er und sein Begleiter in einem Auto mit tschechischer Zulassung in unbekannte Richtung. Eine sofort durch die Polizei Marktredwitz eingeleitete Fahndung führte jedoch schnell zum Erfolg. Am Grenzübergang in Schirnding stoppten Beamte der Bundespolizei das Fahrzeug.

Bei der Kontrolle der beiden 27 und 39 Jahre alten tschechischen Staatsangehörigen fanden die Beamten mehrere gestohlene Gegenstände. Neben hochwertigen Parfums, fünf Handys, eine Nintendo Switch-Konsole und neuer Kleidung, war auch ein Fahrrad darunter, welches am frühen Nachmittag in Bayreuth entwendet worden war. Zudem entdeckten die Beamten bei dem 39-Jährigen eine geringe Menge Methamfetamin und Marihuana. Der 27-jährige Fahrer stand zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmittel und war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf rund 4.000 Euro. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof erließ ein Ermittlungsrichter am Sonntag Untersuchungshaftbefehle gegen die zwei Tatverdächtigen. Diese sitzen seitdem in einer Justizvollzugsanstalt ein.