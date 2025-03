Kriminalitätslage in Niederbayern

Die niederbayerische Polizei zieht für das Jahr 2024 eine positive Bilanz. Insgesamt ist ein Rückgang der Gesamtstraftaten zu verzeichnen. 41.645 Straftaten, ausgenommen ausländerrechtliche Verstöße wie illegale Einreise oder illegaler Aufenthalt, wurden in Niederbayern registriert.

Die Aufklärungsquote konnte auf 71,9% gesteigert werden. Im bayernweiten Vergleich stellt das den höchsten Wert dar und liegt deutlich über dem landesweiten Durchschnitt. Die Häufigkeitszahl als Indikator für die Kriminalitätsbelastung ist erneut rückläufig und weist mit 3.252 den niedrigsten Wert in Bayern auf.

„Dieser Erfolg ist Ausfluss der hervorragenden, engagierten Arbeit aller Kolleginnen und Kollegen der niederbayerischen Polizei. Der professionelle Einsatz, der Tag für Tag geleistet wird, in häufig sehr schwierigen Situationen, ist bemerkenswert.“, so Polizeipräsident Roland Kerscher.

Auslandstaten zum ersten Mal im Sicherheitsbericht

Zum ersten Mal im Sicherheitsbericht erscheint die Rubrik „Auslandstaten“. Darunter fallen Straftaten deren Tatort im Ausland liegt, inklusive ungeklärter Tatortstaaten, deren Erfolgsort sich jedoch im Inland befindet. Mit knapp 80% sind dies überwiegend Vermögens- und Fälschungsdelikte, bei denen in den meisten Fällen das Internet als Tatmittel benutzt wurde. Der registrierte Vermögensschaden bei vollendeten Auslandstaten liegt bei rund 20 Millionen Euro.

„Angesichts dieser Zahlen ist es unser Ziel, die Interventionsmaßnahmen zielstrebig und konsequent fortzusetzen und diese fortlaufend an die sich ändernden Phänomene anzupassen. Ich appelliere aber auch an alle Bürgerinnen und Bürger, denn in unserer zunehmend digitalisierten Welt ist es unerlässlich, sich über mögliche Gefahren im Zusammenhang mit der Nutzung des Internets zu informieren und entsprechend zu schützen.“ – Polizeipräsident Roland Kerscher

Positive Entwicklung beim Callcenterbetrug

Die Anzahl der angezeigten Callcenterbetrugsdelikte ist im Vergleich zum Jahr 2023 um 47,3% zurückgegangen. Der dabei entstandene Vermögensschaden reduzierte sich erheblich, beträgt jedoch immer noch rund 1,5 Millionen Euro. Für die niederbayerische Polizei bedeutet dies eine positive Entwicklung. Gleichwohl werden die konsequente Strafverfolgung und eine umfangreiche Präventionsarbeit weiterhin Schwerpunkt unserer Arbeit bleiben.

Anstieg bei den Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung

Ein Anstieg um rund 30% ist im Bereich der Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung zu verzeichnen. Den größten Anteil in diesem Deliktsbereich mit annähernd 60% machen vorrangig Pornographiedelikte aus, wobei sich Täter im Umgang mit entsprechend strafbarem Bild- und Videomaterial oft die vermeintliche Anonymität des Internets zunutze machen. Es bleibt das Ziel der niederbayerischen Polizei, alle möglichen Maßnahmen zu treffen, um diese vorgebliche Anonymität aufzuheben und die Täter zur Verantwortung zu ziehen.

Bemerkenswerte Erfolge der Fahnder

Im Berichtsjahr waren im Bereich der irregulären Migration, insbesondere bei unerlaubten Einreisen und Schleusungsdelikten, deutlich rückläufige Zahlen zu verzeichnen. Dennoch ist ein erheblicher Anstieg der Fahndungstreffer hervorzuheben. Mehrfach wurden Großmengen an Rauschgift und Bargeld im Rahmen von Kontrollen sichergestellt, auch die Anzahl der festgestellten Urkunds- und Eigentumsdelikte verdoppelte sich nahezu.

Verkehrslage in Niederbayern

Für das Jahr 2024 verzeichnen wir einen Rückgang der Gesamtunfallzahlen. Insgesamt kam es zu 39.953 Verkehrsunfällen. Ebenso rückläufig sind die Zahlen der Personen, die bei Verkehrsunfällen verletzt oder getötet wurden. Dennoch ist jeder Verkehrstote ein schmerzlicher Verlust. Im Mittelpunkt unserer Verkehrssicherheitsarbeit bleibt auch für 2025 weiterhin die Bekämpfung der Hauptunfallursachen, insbesondere überhöhte bzw. nicht angepasste Geschwindigkeit. Außerdem rückt die Ursache Ablenkung nicht zuletzt aufgrund der Zunahme digitaler Systeme und Geräte in modernen Fahrzeugen weiter in den Fokus.

Einsatzgeschehen, Versammlungs- und Veranstaltungslagen

In Niederbayern ist für das Berichtsjahr eine Erhöhung des Einsatzaufkommens im Zusammenhang mit Versammlungen und Veranstaltungen zu konstatieren. Insgesamt wurden 2024 714 Versammlungen und 1.878 Veranstaltungen polizeilich betreut. Insbesondere die welt- und nationalpolitischen Konflikte prägten 2024 das Versammlungsgeschehen. Für eine weitere enorme Einsatzbelastung sorgte das Tief Orinoco, welches im Juni zu einer katastrophalen Hochwasserlage führte. Die Polizei Niederbayern arbeitete eng mit allen Hilfsorganisationen zusammen, um den Schaden möglichst in Grenzen zu halten und die Bevölkerung zu schützen.

„Im Nachgang hat diese Krise gezeigt, dass die Zusammenarbeit aller beteiligten Sicherheitsbehörden und Hilfsorganisationen sehr gut funktioniert und wir in Niederbayern auf ein starkes Netzwerk vertrauen können,“ resümiert Roland Kerscher.

Öffentliche Sicherheit stärken

Die Zahlen der PKS 2024 für das Polizeipräsidium Niederbayern belegen, dass die objektive Sicherheitslage im Jahr 2024 sehr gut ist. Für die Bevölkerung hat jedoch auch das subjektive Sicherheitsgefühl eine große Bedeutung.

„Die niederbayerische Polizei ist sich ihrer Verantwortung bewusst und wird im Jahr 2025 mit großem Engagement daran arbeiten, die öffentliche Sicherheit bestmöglich für alle Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten,“ bilanziert Polizeipräsident Roland Kerscher.

Der Sicherheitsbericht des Polizeipräsidiums Niederbayern für das Jahr 2024 beinhaltet auch die Kriminalitätslage der jeweiligen Regionen im Regierungsbezirk. Auf der Homepage der Polizei Niederbayern (Die Bayerische Polizei - Sicherheitsbericht des Polizeipräsidium Niederbayern) unter der Rubrik „Kriminalität – Statistik – Statistiken aus Ihrer Region“ kann der Sicherheitsbericht als PDF-Datei heruntergeladen werden.

Veröffentlicht: 21.03.2025, 12.00 Uhr