MANCHING, LKRS. PFAFFENHOFEN A.D. ILM.Unbekannte Einbrecher drangen in der Nacht auf den vergangenen Samstag in eine Gaststätte in Manching ein. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 04:00 Uhr verschafften sich die Täter über eine Terrassentüre gewaltsam Zutritt zu der Sportbar an der Ingolstädter Straße und gelangten so in die Geschäftsräume. Nach bisherigen Erkenntnissen erlangten die Einbrecher keine Beute. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Die Kriminalpolizei bittet eventuelle Zeugen, verdächtige Beobachtungen unter der Telefonnummer 0841-93430 zu melden.