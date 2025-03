426. Unerlaubter Handel mit Betäubungsmittel in nicht geringer Menge – Obergiesing

Am Donnerstag, 27.02.2025, gegen 16:00 Uhr, führten Polizeibeamte eine Personenkontrolle eines 18-jährigen Deutschen ohne festen Wohnsitz in Deutschland am Giesinger Bahnhof durch.

Bei der anschließenden Durchsuchung wurden bei dem 18-Jährigen Cannabis in nicht geringer Menge und Utensilien, welche auf einen unerlaubten Handel hindeuten, sowie ein mitgeführtes Küchenmesser und ein Hotelschlüssel aufgefunden.

Der 18-Jährige wurde daraufhin vor Ort vorläufig festgenommen und im Anschluss der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München zur Klärung der Haftfrage überstellt.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnten Beamte des zuständigen Kommissariats 83 ein Hotel ausfindig machen, in welchem der 18-Jährige eingemietet war. Im Rahmen der dortigen -durch einen Richter angeordneten- Durchsuchungsmaßnahmen, konnte durch die Münchner Polizei eine nicht geringe Menge Cannabis, eine nicht geringe Menge Kokain, Verpackungsmaterialien, ein weiteres Küchenmesser sowie ein fünfstelliger Bargeldbetrag aufgefunden werden. Alle Gegenstände wurden sichergestellt.

Aufgrund dieser Erkenntnisse hat ein Ermittlungsrichter Haftbefehl gegen den 18-Jährigen erlassen.

Die weiteren Ermittlungen wegen bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge, u.a. führt das Kommissariat 83.

427. Unerlaubter Handel mit Betäubungsmittel in nicht geringer Menge – Unterhaching

Im Rahmen anderweitiger Ermittlungen erhärtete sich gegen einen 34-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis München der Verdacht des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge.

Aufgrund dessen kam es am Dienstag, 11.03.2025, zu Durchsuchungsmaßnahmen der Münchner Polizei an der Wohnadresse des 34-Jährigen. Dort fanden die Beamten unter anderem Cannabisprodukte, Ketamin, Amphetamin in nicht geringer Menge und Methamphetamin sowie weitere Gegenstände, welche auf einen unerlaubten Handel mit Betäubungsmitteln hindeuteten. Sämtliche Gegenstände wurden sichergestellt.

Der 34-Jährige wurde vorläufig festgenommen und dem zuständigen Haftrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt. Dieser erließ am darauffolgenden Tag Haftbefehl.

Die Ermittlungen hinsichtlich des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge führt das Kommissariat 83.

428. Verkehrsunfallflucht; eine Person verletzt – Trudering

Am Sonntag, 16.03.2025, gegen 19:00 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem weißen Fahrzeug (Marke unbekannt) auf der Corinthstraße in Richtung der Bajuwarenstraße.

Zur gleichen Zeit fuhr ein 29-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad auf der Corinthstraße in gleicher Richtung auf dem baulich getrennten Fahrradweg.

An der Kreuzung zur Zehntfeldstraße wollte der 29-Jährige diese mit dem Fahrrad geradeaus überqueren. Der unbekannte Fahrzeugführer bog an dieser Kreuzung nach rechts ab und übersah dabei den 29-Jährigen.

Der 29-Jährige fuhr daraufhin in die rechte Seite des Fahrzeugs und stürzte. Durch den Sturz ist der 29-Jährige verletzt und das Fahrrad beschädigt worden.

Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich im Anschluss, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen, von der Unfallörtlichkeit über die Zehntfeldstraße in stadtauswärtige Richtung. Das flüchtige Fahrzeug müsste einen Schaden im Bereich der Beifahrertür aufweisen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug bzw. dessen Insassen machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

429. Brandstiftung an einem Kleinkraftrad – Neuhausen

Am Sonntag, 16.03.2025, gegen 00:00 Uhr, wurde durch einen Passanten über die integrierte Leitstelle der Feuerwehr ein brennendes Kleinkraftrad in einer Tiefgarage in Neuhausen gemeldet. Daraufhin wurden mehrere Streifenwägen zur Einsatzörtlichkeit geschickt.

Das Feuer konnte durch eintreffende Polizeikräfte gelöscht werden. Die Tiefgarage wurde anschließend von der Feuerwehr entlüftet.

Durch den Brand des Kleinkraftrades wurde zudem ein dort abgestelltes Fahrrad beschädigt und die Hauswand verrußt. Zudem wurde ein weiterer Brandort in einem Fahrradabstellraum in der Tiefgarage festgestellt. Der Sachschaden beläuft sich auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag.

Bei dem Brand wurden keine Personen verletzt.

Nach aktuellem Ermittlungsstand besteht der Verdacht einer vorsätzlichen Brandstiftung.

Das Kommissariat 13 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Marlene-Dietrich-Straße, Helmholtzstraße und Arnulfstraße (Neuhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.