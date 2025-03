FORCHHEIM. Am vergangenen Wochenende beschmierten Unbekannte zwei Wände in der Innenstadt in Forchheim. Wegen des politischen Inhalts ermittelt die Kriminalpolizei Bamberg und sucht Zeugen.

Im Zeitraum von Samstagabend, 19 Uhr, bis Sonntagmittag, 12.50 Uhr, beschmierten Unbekannte auf dem Paradeplatz und in der Bamberger Straße zwei Hauswände mit den Schriftzügen „FREE PALASTINE“ und „ISRAEL TÖTET KINDER“.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise im Zusammenhang mit den Sachbeschädigungen an den Gebäuden am Paradeplatz und in der Bamberger Straße geben können, werden gebeten, sich mit der Kripo Bamberg unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 in Verbindung zu setzen.