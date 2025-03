WUNSIEDEL. In der Zeit von Donnerstag, 18 Uhr, bis Freitag, 8 Uhr, brachen Unbekannte in drei verschiedene öffentliche Gebäude in der Wunsiedler Innenstadt ein. Die Kriminalpolizei Hof ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Donnerstagabend, gegen 18 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zum Gebäude der Tourist Information in der Maximilianstraße. Eine anwesende Mitarbeiterin bemerkte die Einbrecher an der Zugangstüre des Notariats und verständigte die Polizei. Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Polizeistreifen konnten die Täter flüchten.

Am Freitagmorgen stellten Mitarbeiter weitere Einbrüche im evangelischen Gemeindehaus am Jean-Paul-Platz und dem Büchereigebäude am Marktplatz fest.

Insgesamt gingen die Täter fünf verschiedene Büros in den drei Gebäuden an. Sie erbeuteten Wertgegenstände und Bargeld im Wert von etwa 6000 Euro. Der durch die Einbrüche verursachte Sachschaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt.

Zeugen, die in der Zeit von Donnerstagabend bis Freitagmorgen verdächtigte Personen oder Fahrzeuge in der Wunsiedler Innenstadt festgestellt haben, werden gebeten, sich bei Kriminalpolizei in Hof unter 09281/704-0 zu melden.