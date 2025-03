REDWITZ AN DER RODACH, LKR. LICHTENFELS. Am frühen Sonntagmorgen wurde die Bäckerei in der Flurstraße erneut Ziel von Einbrechern. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt und sucht Zeugen.

Wie bereits berichtet, brachen Einbrecher in der Nacht von Samstag, 8. März 2025, auf Sonntag, 9. März 2025, in die Bäckerei in die Flurstraße ein und stahlen einen hohen Bargeldbetrag im vierstelligen Bereich.

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 2.30 Uhr, schlugen vermutlich die gleichen Täter erneut zu. Im Gegensatz zum ersten Einbruch erbeuteten die Täter diesmal kein Bargeld, jedoch hinterließen sie einen Sachschaden in Höhe von zirka 1.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt in beiden Fällen und prüft mögliche Zusammenhänge. Wer sachdienliche Hinweise zu den Taten machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 zu melden.