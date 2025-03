HINTERSCHMIDING, LKR. FREYUNG-GRAFENAU. Motorradfahrer stirbt nach Kollision mit Pkw auf der B12.

Am frühen Sonntagnachmittag fuhr ein 51-Jähriger Mann aus dem Lkr. Freyung-Grafenau mit seinem Pkw auf der B 12 in Richtung Tschechien. Gleichzeitig fuhr ein 53-jähriger Motorradfahrer aus dem Landkreis in Richtung Freyung. Kurz nach Heldengut kam der Autofahrer aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit dem Motorradfahrer zusammen. Der Zweiradfahrer wurde durch die Kollision in den angrenzenden Grünstreifen geschleudert. Trotz schneller ärztlicher Hilfe erlag er noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der Fahrer des Pkw wurde in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden totalbeschädigt abgeschleppt. Der Schaden liegt im 5stelligen Bereich.

Zur Unfallaufnahme war die Bundesstraße bis 18 Uhr komplett gesperrt. Die Verkehrslenkung übernahmen die Feuerwehren aus Herzogsreut und Hinterschmiding.

Veröffentlicht: 17.03.2025, 09.27 Uhr