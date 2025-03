HUTTHURM, LKR. PASSAU. Am 16.03.2025, gegen 15:40 Uhr, ereignete sich auf der Staatsstraße 2622 im Bereich der Ilzbrücke ein Verkehrsunfall, bei dem eine 59-jährige Frau tödlich und ein 55-jähriger Mann schwer verletzt wurden.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 55-Jährige mit seinem Pkw, Jeep, auf der Staatsstraße 2622 von Neukirchen kommend in Richtung Hutthurm. Die 59-jährige Lenkerin eines Pkw, Renault, befuhr zur gleichen Zeit aus Richtung Hutthurm kommend die Staatsstraße in entgegengesetzter Richtung.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der 55-jährige Pkw-Fahrer offenbar auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit dem entgegenkommenden Pkw der 59-Jährigen. Diese erlitt durch den Zusammenstoß so schwere Verletzungen, dass sie diesen, trotz intensivmedizinischer Behandlung, noch an der Unfallstelle erlag. Der 55-Jährige wurde ebenfalls schwer verletzt und in ein nahgelegenes Krankenhaus verbracht.

Durch die Polizeiinspektion Passau wurde unter der Sachherrschaft der Staatsanwaltschaft Passau ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter zur Unfallaufnahme hinzugezogen. Die Staatsstraße 2622 musste zwischen 15:45 Uhr und 18:15 Uhr komplett gesperrt werden.

Veröffentlicht am 17.03.2025, 06.55 Uhr