Am Sonntag den 16.03.2025 gegen 18:00 Uhr wurde in der Notaufnahme des Caritas Krankenhauses St. Lukas in Kelheim ein 60jähriger Landkreisbewohner vorstellig.

Der Mann wurde von Angehörigen selbst in die Notaufnahme verbracht.

Die Angehörigen gaben an, dass der Mann in den Nachmittagsstunden mit seinem Krad der Marke KTM - von seinem Wohnort in Riedenburg (Landkreis Kelheim) aus - alleine zu einer Motorradtour aufbrach.

Als der Mann rund eine Stunde später nach seiner Motorradtour mit seinem Krad nach Hause zurückkehrte, war dieser völlig desorientiert, benommen und wies Gedächtnisstörungen auf.

Auf mehrmalige Nachfrage gab er an, dass er „irgendwo bei Riedenburg“ einen Unfall hatte.

Die Angehörigen verbrachten ihn deshalb zur näheren Abklärung in das Krankenhaus Kelheim. Die durchgeführte ärztliche Untersuchung bestätigte, dass der Kradfahrer Verletzungen aufgrund eines vorangegangenen Sturzes aufwies, welche eine stationäre Behandlung notwendig machte.

Eine Befragung des Mannes im Krankenhaus durch Polizeibeamte verlief jedoch ohne weiterführende Erkenntnisse.

Der Mann konnte sich nicht daran erinnern, ob ein „bloßes Sturzgeschehen“ aufgrund Eigenverschulden oder ein Zusammenprall mit einem anderen Fahrzeug stattgefunden hat.

Darüber hinaus konnte er die genaue Fahrtstrecke, welche er mit seiner KTM zurücklegte, nicht benennen.

Bei einer daraufhin durchgeführten Inaugenscheinnahme des von ihm geführten Motorrades wurde ein typisches Schadensbild wie nach einem Sturz festgestellt (rechte Fahrzeugseite verkratzt / Spiegel gebrochen).

Zur Aufhellung des Unfallgeschehens sucht die Polizei nun nach Zeugen:

Wer hat im relevanten Zeitraum, am Sonntag den 16.03.2025 zwischen 16:00 Uhr und 17:00 Uhr im Großraum Riedenburg bzw. auch angrenzenden Landkreisen einen Verkehrsunfall mit einem Kradfahrer beobachten können?

Zeugen werden gebeten, sich mit der PI Kelheim, Tel: 09441 / 5042-0, in Verbindung zu setzen.