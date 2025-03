WAISCHENFELD, LKR. BAYREUTH. Tödliche Verletzungen zog sich am Sonntagnachmittag ein Motorradfahrer bei einem Unfall in der Nähe von Waischenfeld zu.

Gegen 14.10 Uhr wählte ein Autofahrer den Notruf, da er Zeuge eines Motorradunfalls wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 19-jährige Motorradfahrer auf der Staatsstraße 2191 von Waischenfeld in Richtung Nankendorf unterwegs und kam in einer Rechtskurve nach links von der Straße ab und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Trotz sofortiger Reanimationsversuche durch einen alarmierten Notarzt, erlag der 19-Jährige am Unglücksort seinen schweren Verletzungen.

Zur Klärung des Unfallhergangs kam auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bayreuth ein Sachverständiger an die Unfallstelle und unterstützte die Beamten der Pegnitzer Polizei bei der Unfallaufnahme.