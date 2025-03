15-Jährige vermisst – Wer kann Hinweise geben?

KROMBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Seit Samstagabend wird ein 15-jähriges Mädchen vermisst. Die Polizei Alzenau bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die 15-jährige Liliana Förster wurde am Samstagabend gegen 21:00 Uhr zuletzt im elterlichen Wohnanwesen in der Birkenstraße gesehen. Am frühen Sonntagmorgen ist das Verschwinden der Jugendlichen aufgefallen. Die Eltern meldeten sie in der Folge vermisst.

Die Polizei sucht seither nach der Vermissten, die sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden könnte. Die Bevölkerung wird gebeten sich mit Hinweisen an die Polizei zu wenden.

Die 15-Jährige wird wie folgt beschrieben:

Circa 167 cm groß

Dunkle Haare

Schlanke Statur

Möglicherweise bekleidet mit einer schwarzen Nike Jacke, schwarzen Nike Schuhe, einer graue Jogginghose und einem Hoodie

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.