KRONACH. In der Nacht auf Freitag verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einer Zahnarztpraxis in Kronach. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt und sucht Zeugen.

Im Zeitraum von Donnerstagabend, 18 Uhr, bis Freitagmorgen, 7.45 Uhr, hebelten die Täter ein Fenster im ersten Obergeschoss der Zahnarztpraxis in der Rodacher Straße auf und gelangten so in das Gebäude. In einem Büro der Praxis entdeckten die Unbekannten mehrere hochwertige Uhren im Wert eines mittleren fünfstelligen Eurobetrags und entwendeten diese. Darüber hinaus nahmen sie noch eine Trinkgeldkasse mit, in der sich etwa 150 Euro Bargeld befanden. Im Anschluss flüchteten die Einbrecher und hinterließen einen Sachschaden von zirka 1.000 Euro, bevor sie unerkannt entkamen.

Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in der Rodacher Straße bemerkt haben, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 zu melden.