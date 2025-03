420. Einbruch in Wohnung – Solln

Am Freitag, 14.03.2025, gegen 23:15 Uhr, stellte der Bewohner einer Wohnung im Stadtteil Solln fest, dass in diese eingebrochen wurde. Er verständigte daraufhin die Polizei.

Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Täter gewaltsam Zutritt über eine Terrassentür und suchten die dahinterliegenden Räumlichkeiten nach Stehlgut ab. Es wurde Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet. Der oder die Täter konnten im Anschluss unerkannt flüchten.

Die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernimmt das Kommissariat 53.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Becker-Gundahl-Straße, Sollner Straße und Lommelstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

421. Verkehrsunfall zwischen Fahrradfahrer und Pkw – Untermenzing

Am Samstag, 15.03.2025, gegen 12:20 Uhr, fuhr ein 37-Jähriger mit Wohnsitz in München in einem Pkw Alfa Romeo auf der Mühlangerstraße in Richtung der Von-Kahr-Straße. Zeitgleich fuhr ein 83-Jähriger, ebenfalls mit Wohnsitz in München, auf einem Fahrrad auf dem Pasinger Heuweg in Richtung der Mühlangerstraße.

An der Einmündung zu dieser wollte der Fahrradfahrer die Mühlangerstraße in stadteinwärtiger Richtung überqueren. Hierbei kam es zur Kollision mit dem Pkw des 37-Jährigen.

Der 83-Jährige wurde von dem Pkw erfasst und stürzte zu Boden. Er wurde dabei verletzt und musste mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Für die Unfallaufnahme musste die Mühlangerstraße in Richtung der Von-Kahr-Straße für ca. eine Stunde gesperrt werden. Es kam hierbei zu geringen Verkehrs-beeinträchtigungen.

Die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernimmt die Münchner Verkehrspolizei.

Hinweis der Münchner Verkehrspolizei:

Durch das Tragen von Fahrradhelmen können Kopfverletzungen oft vermieden oder zumindest kann das Ausmaß der Verletzungen verringert werden. Obwohl das Tragen von Fahrradhelmen gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, empfiehlt die Münchner Polizei grundsätzlich allen Fahrradfahrenden entsprechende Helme zu tragen.

Dazu appelliert die Münchner Polizei an alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, sich stets vorausschauend, umsichtig und vorsichtig im Straßenverkehr zu verhalten und gegenseitig Rücksicht, insbesondere auf die ungeschützten Verkehrsteilnehmenden, zu nehmen.

422. Einbruch in Einfamilienhaus – Grünwald

Am Samstag, 15.03.2025, kam es im Zeitraum zwischen 18:30 und 23:15 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Hierbei verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Täter gewaltsam Zutritt über ein Fenster im Erdgeschoss und durchsuchten die dahinterliegenden Räumlichkeiten.

Es wurde Schmuck im Wert von unbekannter Höhe entwendet. Im Anschluss konnten der oder die Täter unerkannt flüchten.

Die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernimmt das Kommissariat 53.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Gabriel-von-Seidl-Straße, Eugen-Schuhmacher-Platz und Muffatstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

423. Größerer Polizeieinsatz – Fürstenried

Am Samstag, 15.03.2025, gegen 12:30 Uhr, verständigte eine 45-Jährige mit Wohnsitz in München den Polizei Notruf und gab an, von einem Familienangehörigen verbal bedroht worden zu sein.

Bei dem Familienangehörigen handelt es sich um einen 52-Jährigen, ebenfalls mit Wohnsitz in München.

Die 45-Jährige gab zudem an, dass sich der 52-Jährige in einem psychischen Ausnahmezustand befindet und Zugriff auf eine Waffe hätte.

Sofort fuhren mehr als zehn Streifen zur Einsatzörtlichkeit. Vor Ort konnte der 52-Jährige festgenommen werden. Aufgrund des psychischen Ausnahmezustandes wurde er in eine Klinik gebracht. Eine Waffe konnte ebenfalls aufgefunden werden. Diese wurde sichergestellt.

424. Unerlaubter Handel mit Betäubungsmittel; eine Person festgenommen – Moosach

Am Freitag, 07.03.2025, gegen 17:00 Uhr, wurde ein 20-Jähriger mit Wohnsitz in München von zivilen Beamten der Polizeiinspektion 44 in der Bunzlauer Straße als Fußgänger kontrolliert. Dabei versuchte er, sich der Kontrolle zu entziehen, indem er nach Ansprache durch die Beamten flüchten wollte. Dies gelang dem 20-Jährigen jedoch nicht. Bei einer anschließend durchgeführten Personendurchsuchung des 20-Jährigen fanden die Beamten eine nicht unerhebliche Menge Bargeld sowie diverse Betäubungsmittel in teilweise nicht geringer Menge.

Der 20-Jährige wurde deshalb vor Ort festgenommen. Das Bargeld und die Betäubungsmittel wurden sichergestellt.

Da aufgrund der Gesamtumstände davon auszugehen war, dass der 20-Jährige mit Betäubungsmittel Handel treibt, erwirkten die Beamten einen Durchsuchungsbeschluss beim Ermittlungsrichter für seine Wohnung.

Bei der Wohnungsdurchsuchung konnte eine große Menge an Ecstasy-Tabletten aufgefunden werden, welche die Beamten ebenfalls sicherstellten.

Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen sowie einer Blut-, Haar- und Urinprobe durch einen Arzt wurde der 20-Jährige zur Vorführung beim Ermittlungsrichter der Haftanstalt des Polizeipräsidiums Münchens überstellt.

Der 20-Jährige wurde wegen unerlaubtem Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge angezeigt.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 83.

425. Hinweis: Übung der Münchner Polizei – Heimstetten

In der Zeit von Montag, 17.03.2025, bis Donnerstag, 20.03.2025, findet täglich von 07:00 Uhr bis 13:00 Uhr eine großangelegte Übung der Münchner Polizei in der Feldkirchener Straße in Kirchheim (OT Heimstetten) statt.

Hierbei agieren die Einsatzkräfte u.a. mit Schutzausrüstung und Platzpatronen.

Es wird die Einsatztaktik und das Vorgehen in sog. „Lebensbedrohlichen Einsatzlagen“ in einem Rahmen trainiert, der durch das regelmäßig stattfindende Polizeiliche Einsatztraining, insbesondere durch die hohe Anzahl an teilnehmenden Einsatzkräften, nicht dargestellt werden kann.

Während der Übungsdurchgänge kann es dazu kommen, dass Knallgeräusche und Schreie zu hören sind. Durch die Übung besteht keine Gefahr für Unbeteiligte.

Sollten Sie aufgrund von Wahrnehmungen verunsichert sein, kann jederzeit die Polizei über den Notruf 110 verständigt werden.