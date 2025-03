0476 - Betrugsversuch am Telefon – Frau handelt richtig

Augsburg – Am vergangenen Donnerstag (13.03.2025) kam es zu einem versuchten Telefonbetrug bei einer Frau im Stadtgebiet. Diese bemerkte den Betrug und handelte richtig.

Gegen 09.00 Uhr erhielt die Frau einen Anruf eines bislang unbekannten Mannes, welcher ihr mitteilte, dass sie gerade über eine rote Ampel gefahren sei und eine Person getötet habe. Kurz darauf rief eine weitere bislang unbekannte Person bei der Frau an und gab sich als Polizist aus. Die Frau durchschaute den Betrugsversuch und legte auf. Die Frau verständigte daraufhin die Polizei.

Die Polizei ermittelt nun wegen versuchtem Betrug.

Bei den sogenannten Schockanrufen bringen Täter ihre Opfer durch verschiedenste Maschen und dem Aufbauen von Ängsten dazu, Bargeld oder andere Vermögenswerte zu übergeben. Zielgruppe der Täter sind nicht nur Seniorinnen und Senioren, sondern auch jüngere Personen.

Um sich vor derartigen Betrügereien zu schützen, gibt die Polizei folgende Tipps:

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge oder Wertgegenstände als Kaution bitten.

Übergeben Sie nie Geld an unbekannte Personen.

Überprüfen sie Angaben persönlich durch telefonische Nachfrage bei der Behörde oder den jeweiligen Angehörigen unter der Ihnen bekannten Telefonnummer.

Suchen Sie die Telefonnummer der jeweiligen Behörde selbst heraus.

Verständigen Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend den polizeilichen Notruf 110.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter folgenden Links:

0477 – Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstahl

Innenstadt – Am vergangenen Dienstag (11.03.2025) entwendete ein bislang unbekannter Täter zwischen 09.00 Uhr und 17.00 Uhr ein schwarzes Mountainbike „Nine Thirty“ der Marke Felt in der Rote-Torwall-Straße. Das Mountainbike war an einem Fahrradabstellplatz der Fachhochschule versperrt. Es entstand ein Beuteschaden im hohen dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrraddiebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

0478 – Polizei stellt Roller sicher

Hochfeld – Am Freitagnachmittag (14.03.2025) meldete eine Zeugin der Polizei einen herrenlosen Roller im Grünstreifen in der Robert-Gerber-Straße. Dieser war offenbar gestohlen.

Gegen 16.00 Uhr verständigte die Zeugin die Polizei und teilte mit, dass ein herrenloser Roller im Bereich der Kleingartenanlage auf einem Grünstreifen parke. Die Polizeistreife stellte den Roller vor Ort fest. Den Beamten fiel auf, dass das Versicherungskennzeichen des Rollers abgelaufen war. Zudem stellten die Polizeibeamten im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen fest, dass der Halter des Rollers diesen offenbar seit längerem im Bereich Mulzerstraße abgestellt hat. Zudem bemerkten die Beamten Manipulationen an dem Roller. Der Roller wurde offenbar gestohlen und auf dem Grünstreifen abgestellt.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen eines Besonders schweren Falls des Diebstahls sowie Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

0479 – Polizei stoppt Autofahrer ohne Fahrerlaubnis unter Drogeneinfluss

Hochzoll – In der Nacht auf den heutigen Sonntag (16.03.2025) fuhr ein 20-jähriger Autofahrer unter Drogeneinfluss in der Mittenwalder Straße. Zudem war der 20-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Gegen 03.15 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann in seinem Auto. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der 20-Jährige nimmt im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem bemerkten die Einsatzkräfte drogentypisches Verhalten bei dem Mann. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Cannabis.

Die Polizeibeamten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes, stellten dessen Autoschlüssel sicher und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie einem Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 20-jährigen Mann.

0480 – Polizei ermittelt nach Unfallfluchten

Oberhausen – Am vergangenen Donnerstag (13.03.2025) touchierte eine bislang unbekannte Person zwischen 18.20 Uhr und 18.40 Uhr einen weißen Seat Cupra in der Saillingerstraße. Der Seat parkte am rechten Fahrbahnrand. Der Unbekannte entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Oberhausen – Am vergangenen Freitag (14.03.2025) fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen einen silbernen VW Sharan auf einem Supermarktparkplatz in der Diedorfer Straße.

Gegen 17.20 Uhr stellte die Fahrerin den Sharan auf dem Parkplatz ab. Als sie gegen 17.40 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte stellte sie die Beschädigungen auf der linken Seite fest. Der Unfallverursacher entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun in beiden Fällen wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Haunstetten – Im Zeitraum von Freitag (14.03.2025), 14.00 Uhr, bis Samstag (15.03.2025), 13.00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person einen blauen Opel P-J in der Martinistraße (50er Hausnummern) an der vorderen linken Seite. Der Unbekannte entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

0481 – Polizei verhindert mögliche Fahrt unter Alkohol

Göggingen – In der Nacht auf den heutigen Sonntag (16.03.2025) verhinderte eine Polizeistreife, dass ein 18-Jähriger alkoholisiert mit einem E-Scooter fuhr.

Gegen 01.45 Uhr kontrollierten die Beamten den 18-Jährigen in der Wellenburger Straße, als er einen E-Scooter entsperrte und auf diesen aufsteigen wollte. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 18-Jährige offenbar unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Die Beamten unterbanden die mögliche Fahrt des 18-Jährigen. Strafrechtliche Konsequenzen drohen ihm keine.

0482 – Polizei ermittelt nach Diebstahl eines E-Scooters

Lechhausen – Im Zeitraum von Donnerstag (13.03.2025), 21.00 Uhr, bis Freitag (14.03.2025), 06.00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter einen E-Scooter in der Rechten Brandstraße. Der E-Scooter war an einem Fahrradständer im Innenhof versperrt. Es entstand ein Beuteschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders Schweren Falls des Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

0483 – Polizei kontrolliert Quad-Fahrer – mehrere Verstöße

Oberhausen – Am gestrigen Samstag (15.03.2025) fuhr ein 18-Jähriger ohne gültige Fahrerlaubnis mit einem Quad in der Zollernstraße. Der 18-Jährige flüchtete vor der Polizei.

Gegen 18.00 Uhr fuhr der 18-jährige Quad-Fahrer ohne Helm und Kennzeichen. Zudem driftete er mit dem Quad. Eine Polizeistreife sah dies und wollte den 18-Jährigen daraufhin anhalten. Der Quad-Fahrer flüchtete vor der Polizei. Die Beamten folgten dem 18-Jährigen und stellten das Quad ohne Fahrer vor einem Mehrfamilienhaus in der Zollernstraße fest. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen identifizierten die Polizeibeamten den 18-Jährigen als Fahrer des Quads. Bei der Kontrolle des 18-Jährigen stellten die Einsatzkräfte fest, dass dieser hinzukommend zu den bereits begangenen Verstößen auch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis einem Verstoß gegen die Straßenverkehrszulassungsordnung sowie einem Verstoß gegen die Fahrzeug-Zulassungsverordnung gegen den 18-Jährigen.

0484 – Polizei stoppt E-Scooter-Fahrer unter Alkoholeinfluss

Kriegshaber – In der Nacht auf den heutigen Sonntag (16.03.2025) fuhr ein 19-Jähriger unter dem Einfluss von Alkohol mit einem E-Scooter in der Ulmer Straße.

Gegen 02.00 Uhr in der Nacht kontrollierte eine Polizeistreife den 19-Jährigen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,0 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des 19-Jährigen und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 19-Jährigen.