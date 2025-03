FÜRTH. (274) Zwischen Freitagnachmittag (14.03.2025) und Samstagvormittag (15.03.2025) beschädigten Unbekannte mehrere Fahrzeuge in der Fürther Südstadt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.



Ein Zeuge bemerkte in den Morgenstunden, dass mehrere in der Sonnenstraße geparkte Fahrzeuge beschädigt wurden. Verständigte Streifen der Polizeiinspektion Fürth stellten im Zuge der ersten Ermittlungen fest, dass mutmaßlich im Zeitraum zwischen 15:00 Uhr am Freitagnachmittag und etwa 10:15 Uhr am Samstagvormittag rund ein Dutzend Autos und Lastwagen demoliert wurden. Diese parkten im Bereich der Sonnenstraße, Kaiserstraße, Frauenstraße, Amalienstraße und des Stresemannplatzes. Der oder die Täter traten zum Teil Außenspiegel ab, verbogen Scheibenwischer oder entwendeten Kennzeichen. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Polizeiinspektion Fürth hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind oder die sonst sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 0911 759050 zu melden.

Erstellt durch: Christian Seiler