NÜRNBERG. (272) Am späten Samstagabend (15.03.2025) besprühten Unbekannte einen abgestellten U-Bahnzug im Nürnberger Stadtteil Gostenhof. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.



Mehrere unbekannte Personen verschafften sich gegen 22:00 Uhr Zutritt zum Abstellgleis der U-Bahn-Station Gostenhof. Dort brachten sie mehrere großflächige Schriftzüge an einem U-Bahnzug an. Im Anschluss flüchteten sie in Richtung Bahnsteig. Unmittelbar eingeleitete Fahndungsmaßnahmen, in die neben mehreren Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Nürnberg-West auch zivile Einsatzkräfte eingebunden waren, führten nicht zum Ergreifen der Täter.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Ost übernimmt die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung. Die Beamten bitten Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen bemerkt haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 91950 zu melden.



Erstellt durch: Christian Seiler