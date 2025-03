LANDSBERG AM LECH, 16.03.2025 - Am Samstag, den 15.03.2025 überfiel ein bislang unbekannter Täter in Landsberg am Lech eine Tankstelle. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise.

Gegen 21.50 Uhr betrat ein unbekannter Täter die Tankstelle an der Münchener Straße. Unter Vorhalten einer Pistole forderte er von der Mitarbeiterin ihm das Geld aus der Kasse auszuhändigen. In der Folge verstaute er die Beute in einem schwarzen Turnbeutel, verließ die Tankstelle und flüchtete mit seinem Fahrrad in Richtung der Münchener Straße.

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit starken Kräften, bei der auch ein Polizeihubschrauber Personenspürhunde und eine Drohne der Feuerwehr Landsberg eingesetzt waren, verlief negativ.

Der entstandene Beuteschaden wird mit einem mittleren 3-stelligen Eurobetrag beziffert. Die 48-jährige Tankstellenmitarbeiterin wurde nicht verletzt, erlitt jedoch einen Schock.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 185 cm groß, schlank, führte einen schwarzen Turnbeutel bei sich. Bekleidet mit schwarzer Hose, Sturmmaske, er flüchte mit einem schwarzen Fahrrad

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck führt die weiteren Ermittlungen und bittet Zeugen, verdächtige Wahrnehmungen oder Hinweise zum Täter unter der Telefonnummer 08141/612-0 zu melden.