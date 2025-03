FREISING. Am heutigen Freitag fand in der Hochschule Weihenstephan eine feierliche Begrüßungszeremonie für die 126 neuen Polizeibeamtinnen und -beamten des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord statt, die seit den Personalzuteilungen im September 2024 und März 2025 ihren Dienst im Präsidialbereich verrichten. Die meist frisch ausgebildeten Nachwuchskräfte wurden von hochrangigen Gästen und ihren zukünftigen Dienststellenleiterinnen und Dienststellenleitern offiziell begrüßt.

Der Freisinger Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher überbrachte in seinem Grußwort seine Anerkennung und wünschte den neuen Beamtinnen und Beamten viel Erfolg und Erfüllung in ihrem verantwortungsvollen Beruf.

Polizeipräsident Günther Gietl hieß die jungen Kolleginnen und Kollegen herzlich willkommen und betonte in seiner Ansprache den besonderen Zusammenhalt innerhalb des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord. „Sie sind nun Teil eines der familiärsten Polizeipräsidien Bayerns. Wir freuen uns, Sie in unseren Reihen begrüßen zu dürfen.“ Zudem hob er die Bedeutung des Polizeiberufes hervor: „Trotz aller Herausforderungen und Gefahren ist dieser Beruf in den meisten Fällen viel mehr: nämlich eine Berufung!“ Ich wünsche Ihnen, dass Sie stets mit Freude und Engagement Ihre Aufgaben wahrnehmen.“

Die „neuen“ Polizistinnen und Polizisten verstärken ihre Dienststellen im gesamten Bereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord. Bereinigt um die Abgänge durch Pensionierungen und Versetzungen bleibt ein personeller Zugewinn von 34 Beamtinnen und Beamten, die nun zur weiteren Erhöhung der Sicherheit der Bevölkerung beitragen werden. Das Polizeipräsidium Oberbayern Nord ist für die Sicherheit von über 1,6 Millionen Menschen zuständig. Mit 25 Polizeiinspektionen und vier Kriminalpolizeiinspektionen deckt es zehn Landkreise sowie die kreisfreie Stadt Ingolstadt ab.

Die Veranstaltung bot den neuen Beamtinnen und Beamten eine erste Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen und sich mit ihren zukünftigen Kolleginnen und Kollegen sowie Vorgesetzten auszutauschen. Mit großem Engagement starten sie nun ihren Dienst – im Zeichen der Sicherheit und des Schutzes für die Menschen im nördlichen Oberbayern.