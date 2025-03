DEGGENDORF. PASSAU. Gestern (13.03.2025) Nachmittag gegen 16.20 Uhr kam es in einer Wohnung im Färbergraben zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Männern, bei der ein 22-Jähriger mit einem scharfen Gegenstand angegriffen und im Rückenbereich verletzt wurde. Die beiden Angreifer waren bislang flüchtig. Heute Mittag (14.03.2025) aber konnten zwei Tatverdächtige in Passau festgenommen werden.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Deggendorf und der Kriminalpolizeistation Deggendorf richteten sich sehr zügig gegen einen in Viechtach wohnenden 27-Jährigen und einen in Passau wohnhaften 18-Jährigen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Deggendorf wurden heute Vormittag vom Amtsgericht Deggendorf Haftbefehle wegen des Verdachts der gefährlicher Körperverletzung gegen die beiden Beschuldigten erlassen. Sowohl der 27-Jährige als auch der 18-Jährige konnten heute Mittag durch Kräfte der Kriminalpolizei mit Unterstützung der Zentralen Einsatzdienste Passau in der Wohnung des 18-Jährigen in Passau widerstandslos festgenommen werden.

Die beiden Beschuldigten werden morgen dem zuständigen Bereitschaftsrichter am Amtsgericht Deggendorf vorgeführt werden.

Der 22-jährige Geschädigte konnte das Krankenhaus bereits gestern wieder verlassen. In welcher Beziehung die drei Männer zueinander stehen und welches Motiv hinter der Tat steht ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 14.03.2025, 15.05 Uhr