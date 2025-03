NABBURG. LKR. SCHWANDORF. Am Freitag, 14. März 2025 hieß Herr Polizeipräsident Thomas Schöniger in der Außenstelle der VII. Bereitschaftspolizeiabteilung in Nabburg die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Polizeipräsidiums Oberpfalz willkommen.

Bei der offiziellen Begrüßung am Vormittag empfing Herr Polizeipräsident Schöniger insgesamt 87 neue Kolleginnen und Kollegen und betonte in seiner Ansprache, wie wichtig der Beitrag jedes einzelnen für die Sicherheit in der Region ist.

Die neuen Teammitglieder stammen entweder aus anderen Präsidien oder treten nach Abschluss ihrer Ausbildung in der 2. Qualifikationsebene oder nach ihrem Studium für die 3. Qualifikationsebene ihren Dienst in der Oberpfalz an. Neben den 65 uniformierten Kräften verstärken auch 21 Tarifbeschäftigte, sowie ein Verwaltungsbeamter das Polizeipräsidium.

Polizeipräsident Schöniger nutzte die Gelegenheit, um den Neuzugängen die Struktur des Präsidiums näherzubringen, aktuelle polizeiliche Schwerpunkte zu erläutern und einige persönliche Botschaften an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu richten.

Er betonte: „Ihre Sicherheit hat für uns höchste Priorität – achten sie auf sich und Ihre Kolleginnen und Kollegen und kommen Sie immer wohlbehalten von Ihren Einsätzen zurück!!“

Schöniger zeigte sich zuversichtlich, dass die neuen Kräfte mit Motivation und Fachwissen ihre Aufgaben meistern werden. Neben seiner Erwartungshaltung hinsichtlich der professionellen Einsatzabwicklung und der Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern, gab er den Neuzugängen zudem einen abschließenden Rat mit auf den Weg: „Bleiben Sie bei allem Engagement Mensch!“

Nach der Ansprache des Polizeipräsidenten richteten auch Frau Regierungsdirektorin Alexandra Dellawalle, Leiterin der Abteilung Polizeiverwaltung, sowie Herr Polizeioberrat Christian Kiener, Vorsitzender des Personalrats, ihre Worte an die Neuzugänge.

Beim anschließenden Stehempfang bot sich die Gelegenheit, sowohl mit den neuen Kolleginnen und Kollegen, als auch mit dem Polizeipräsidenten und weiteren Vertretern des Präsidiums ins Gespräch zu kommen.

Das Polizeipräsidium Oberpfalz und die gesamte Bayerische Polizei setzen weiterhin auf engagierten und qualifizierten Nachwuchs. Interessierte Bewerberinnen und Bewerber können sich an die örtlichen Einstellungsberater der Polizeiinspektionen in Regensburg, Amberg und Weiden i.d.OPf. wenden. Weitere Informationen zu den Karrieremöglichkeiten bei der Bayerischen Polizei sind unter folgendem Link abrufbar:

https://team.polizei.bayern.de