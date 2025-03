GUNGOLDING, LKRS.EICHSTÄTT.Wie berichtet geriet am gestrigen Nachmittag eine Werkstatthalle in Gungolding in Brand.

Nach ersten Erkenntnissen durch Brandermittler der Kriminalpolizei Ingolstadt war das Feuer in einem Gebäudeteil ausgebrochen, in dem kurz vor der Brandentdeckung noch Schweißarbeiten durchgeführt worden waren. Die Untersuchungen zur konkreten Brandursache dauern weiter an.

Durch das Feuer wurde die gesamte Halle, die auch als Werkstatt gedient hatte, völlig zerstört. Der Sachschaden beträgt ersten Schätzungen zufolge rund 100000 Euro.

Ein 75-jähriger Mann erlitt Verbrennungen sowie eine Rauchgasvergiftung. Er wird derzeit intensivmedizinisch betreut, es besteht jedoch keine Lebensgefahr.

Ursprungsmeldung:

Erstmeldung: Brand einer Lagerhalle

Seit etwa 15:45 Uhr sind Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und rotem Kreuz bei einem Brand im Waltinger Ortsteil Gungolding (Lkrs. Eichstätt) im Einsatz.

Nach ersten Erkenntnissen ist an der Turmstraße eine Lagerhalle in Brand geraten, in der sich neben Fahrzeugen offenbar auch Gasflaschen befinden. Eine Person wurde durch Rauchgase verletzt.

Die Löscharbeiten dauern an.