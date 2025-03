417. Terminhinweis:

Infostand der Sicherheitswacht des Polizeipräsidiums München

„Schau nicht weg, wenn Du helfen kannst“: Die Sicherheitswacht der Münchner Polizei sucht engagierte Bürgerinnen und Bürger, die sich ehrenamtlich für die Sicherheit in München einsetzen wollen.

Die Angehörigen der bayerischen Sicherheitswacht leisten durch ihr verantwortungsvolles Verhalten einen wichtigen Beitrag zur Vorbeugung von Kriminalität. Sie sind zusätzlich zur Polizei an öffentlichen Orten präsent und können dadurch viele Ordnungsstörungen frühzeitig verhindern. Die Sicherheitswacht unterstützt mit aktiven Streifengängen und Kontaktpflege aktiv die Polizeiarbeit und hilft mit, das Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung weiter zu steigern.

Am Sonntag, 16.03.2025, von 13:00 bis 17:00 Uhr,

finden Sie uns bei unserem Infostand am Fischbrunnen am Marienplatz.

Hier informieren wir Sie gerne über die vielfältigen Aufgaben der Sicherheitswacht und beantworten Ihre Fragen rund um dieses Thema.

Zudem sind unsere Kolleginnen und Kollegen der Einstellungsberatung vor Ort und informiert Sie über den Polizeiberuf und das Bewerbungsverfahren bei der Bayerischen Polizei.