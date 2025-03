FORCHHEIM. Unbekannte drangen in der Nacht auf Freitag in ein Gebäude der technischen Prüforganisation in Forchheim ein. Die Täter stahlen Bargeld und verursachten Sachschaden in fünfstelliger Höhe. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Einbrecher im Zeitraum von Donnerstagabend, 18 Uhr, bis Freitagfrüh, 4.15 Uhr, Zugang zu dem Gebäude. Die Unbekannten durchsuchten die Räume und öffneten mit Werkzeug gewaltsam einen Tresor der Organisation. Im Anschluss flüchteten sie mit Bargeld im Wert einer niedrigen fünfstelligen Eurosumme. Zudem richteten sie Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro an.



Wer im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Hans-Böckler-Straße beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Bamberg unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 zu melden.