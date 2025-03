ALTDORF, LKR. LANDSHUT. Gestern (13.03.2025) übergab eine 83-jährige Frau nach einem Schockanruf Bargeld an einen bislang unbekannten Mann. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Die Seniorin erhielt bereits vormittags einen Anruf von ihrer vermeintlichen Tochter. Diese gab an, einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht zu haben. Zur Vermeidung eines Gefängnisaufenthaltes solle sie nun eine Kaution bezahlen. Um der Forderung Nachdruck zu verleihen übergab die unechte Tochter das Telefonat dann an einen gefakten Staatsanwalt.

Schließlich kam es um circa 15.00 Uhr in der Moosstraße im Bereich einer Apotheke zur Übergabe eines niedrigen 5-stelligen Eurobetrages an einen bislang unbekannten Mann.

Dieser kann wie folgt beschrieben werden: 160 – 165 cm groß, normale Statur, kein Bart, keine Brille, graues Cap, dunkelgraue Jacke.

Zeugenaufruf:

Personen, die gestern (13.03.2025) gegen 15.00 Uhr im Bereich der Moosstraße in Altdorf verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Landshut, Tel. 0871/9252-0, oder jeder andere Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. Der Zeugenaufruf richtet sich auch an Taxifahrer, die u. U. im fraglichen Zeitraum eine männliche Person, auf die die Beschreibung passt, in Richtung Moosstraße gefahren haben.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 14.03.2025, 11.37 Uhr