FEUCHTWANGEN. (265) Wie mit Meldung 149 berichtet überfiel am 12.02.2025 ein bislang Unbekannter ein Juweliergeschäft in Feuchtwangen (Lkrs. Ansbach). Nach umfangreichen Ermittlungen der Ansbacher Kriminalpolizei in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Ansbach gelang es nun einen 32-jährigen Tatverdächtigen zu identifizieren und festzunehmen.



Wie berichtet, betrat der zunächst Unbekannte gegen 16:40 Uhr maskiert ein Juweliergeschäft in Feuchtwangen in der Unteren Torstraße, bedrohte eine Mitarbeiterin und forderte die Herausgabe von Bargeld und Schmuck. Letztendlich flüchtete der Mann mit der Tatbeute von mehreren Tausend Euro.

Der Tatort selbst wurde abgesperrt und Spurensicherunsmaßnahmen durchgeführt. Zudem übernahm das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei noch am Tatort die Ermittlungen in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Ansbach.

Im Verlauf der Ermittlungen gelang es unter anderem aufgrund umfangreicher kriminaltechnischer und kriminaltaktischer Maßnahmen einen 32-jährigen Tatverdächtigen zu identifizieren. Der im westlichen Landkreis Ansbach wohnhafte Mann konnte schließlich am Mittwoch (12.02.2025) in seiner Wohnung festgenommen werden.



Zudem ergaben sich weitere Hinweise, dass der 32-Jährige ebenfalls dringend tatverdächtig ist, einen Raub auf eine Tankstelle in Schnelldorf (Lkrs. Ansbach) am 29.01.2025 begangen zu haben (berichtet mit der Meldung 102).

Die Ermittlungen zur Erhellung der Sachverhalte durch die Ansbacher Kriminalpolizei dauern an.

Der 32-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ansbach der Ermittlungsrichterin zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Diese erließ Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen, welcher daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde.

Auskünfte im weiteren Verlauf des Verfahrens erteilt der Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Ansbach, Herr Oberstaatsanwalt Jonas Heinzlmeier, unter der Telefonnummer 0981 58251.

Erstellt durch: Michael Petzold / bl