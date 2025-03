0469 – Polizei kontrolliert alkoholisierten Autofahrer

Innenstadt– Am heutigen Freitag (14.03.2025) war ein 29-Jähriger alkoholisiert mit seinem Auto in der Herrenbachstraße unterwegs.

Gegen 04.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Während der Kontrolle nahmen die Beamten Alkoholgeruch beim Fahrer wahr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,0 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem 29-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 29-Jährigen

0470 – Polizei ermittelt nach Auseinandersetzung

Innenstadt - Am gestrigen Donnerstag (13.03.2025) beschädigte ein 24-Jähriger mehrere Blumenkästen vor einem Geschäft in der Neuburger Straße. Anschließend ging er eine Dame mit ihrem Hund körperlich an.

Gegen 10.45 Uhr beobachtet eine Dame, wie der 24-Jährige die Blumenkästen beschädigte. Sie sprach den jungen Mann an. Dieser warf daraufhin offenbar einen Stein auf die Dame, verfehlte sie aber. Zudem trat er offenbar den Hund der Dame. Anschließend flüchtete der 24-jährige Mann.

Im Rahmen der Fahndung stellten Einsatzkräfte den 24-Jährigen im nahen Umfeld fest. Bei der Kontrolle verhielt sich der Mann äußerst aggressiv gegenüber den Polizeibeamten. Da sich der Mann offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, brachten ihn die Beamten in ein entsprechendes Krankenhaus.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung gegen den 24-Jährigen.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, insbesondere die Dame mit ihrem Hund, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 Zu melden.

0471 – Polizei kontrolliert Mann ohne gültigen Führerschein

Lechhausen – Am gestrigen Donnerstag (13.03.2025) fuhr ein 23-jähriger Autofahrer ohne Fahrerlaubnis in der Aindlinger Straße.

Gegen 21.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der 23-Jährige nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Die Streife unterband die Weiterfahrt des Mannes. Das Auto parkten die Beamten ordnungsgemäß am Straßenrand, natürlich mit Einverständnis des 23-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 23-jährigen Mann.

0472 – Polizei ermittelt nach Diebstahl

Lechhausen – Am Dienstag (11.03.2025), gegen 14.00 Uhr, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Werkzeug und Material von einer Baustelle in der Königsberger Straße. Insgesamt entstand ein Beuteschaden im unteren vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.

0473 – Polizei ermittelt nach Auseinandersetzung

Innenstadt - Am Mittwoch (12.03.2025) beschädigte ein 45-jähriger Radfahrer den Außenspiegel eines Porsche in der Hermann-Kluftinger-Straße. Anschließend kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

Gegen 19.30 Uhr fuhr der 45-Jährige offenbar mit seinem Rennrad am Porsche eines 53-Jährigen vorbei und beschädigte den linken Außenspiegel. Der 53-Jährige verfolgte den Radfahrer und stellte ihn in der Böheimstraße zur Rede. Hier kam es offenbar zu einer körperlichen Auseinandersetzung sowie zu Beleidigungen. Der 53-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Der genaue Schaden am Porsche wird derzeit noch geklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung gegen den 45-Jährigen sowie wegen Beleidigung gegen den 53-Jährigen.

Zeugen, die die Vorfälle beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.