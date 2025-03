Die 13-jährige Lara Heß hat am Mittwochabend, gegen 21:00 Uhr, das elterliche Anwesen in der Waldsiedlung verlassen und wird seitdem vermisst. Es ist nicht auszuschließen, dass sich die Jugendliche in einer hilflosen Lage befindet. Die Polizei Bad Kissingen hat die Suchmaßnahmen eingeleitet, diese führten bislang nicht zum Auffinden der 13-Jährigen. Diese könnte sich dem Sachstand nach im Raum Würzburg aufhalten. Hinweise auf eine Straftat im Zusammenhang mit dem Verschwinden liegen derzeit nicht vor.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

Circa 165 cm groß bei kräftiger Statur

Etwa 75 kg schwer

Dunkle bis schwarze lange Haare,

Zur Bekleidung ist derzeit nichts bekannt. Lediglich das Lara weiße Turnschuhe der Marke "Nike" trägt.

Hinweise nimmt die Bad Kissinger Polizei unter 0971/7149-0 entgegen.