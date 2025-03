OBERSÖCHERING, LKR. WEILHEIM-SCHONGAU. Am Donnerstag, 13. März 2025, kam es auf der Staatsstraße 2038 bei Obersöchering zu einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw. Eine Frau kam dabei ums Leben, zwei weitere Personen wurden schwer verletzt in ein Klinikum eingeliefert. Die Polizeiinspektion Penzberg führt unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II in dem Fall die Untersuchungen.

Zu dem folgenschweren Verkehrsunfall kam es gegen 13:00 Uhr auf der Staatsstraße 2038 auf Höhe Obersöchering. Aus bisher ungeklärter Ursache stieß ein 17-jähriger Fahranfänger aus Murnau in einem weißen Toyota mit einer 32-jährigen Fahrerin aus Iffeldorf in ihrem gelben Fiat frontal zusammen. Die 42-jährige Beifahrerin des Fahranfängers wurde bei dem Unfall tödlich verletzt. Der Fahrer des weißen Toyota, wie auch die Fahrerin des gelben Fiat kamen mit schweren Verletzungen ins Unfallkrankenhaus Murnau.

Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Beide Fahrzeuge erlitten Totalschaden. Ein Gutachter wurde zur Klärung des Unfallhergangs hinzugezogen. Es waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Obersöchering, Habach, Murnau, Spatzenhausen sowie Seeshaupt mit 65 Mann vor Ort. Zudem waren zwei Rettungshubschrauber, fünf Rettungswägen und zwei Notärzte an der Unfallstelle eingesetzt. Eine Umleitung wurde eingerichtet.

Der Mann der verstorbenen 42-Jährigen kam zur Unfallstelle hinzu und wurde durch das hinzugezogene Kriseninterventionsteam betreut. Der Unfall wurde von der Polizeiinspektion Penzberg aufgenommen.