GEFREES, LKR. BAYREUTH / HOF. Bislang Unbekannte stahlen in Gefrees und in Hof jeweils zwei Traktoren von verschiedenen Firmengeländen. Die Kriminalpolizei Hof und Bayreuth ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Im Zeitraum von Dienstagabend bis zum frühen Mittwochmorgen verschafften sich die Diebe Zugang zu dem Gelände in der Helmut-Sandler-Straße in Gefrees. Auf dem Gelände entwendeten sie zwei neue Traktoren der Marke Claas, Typ Axos 3.105 und Axos 240. Die tonnenschweren Fahrzeuge haben einen Gesamtwert von etwa 130.000 Euro.

Da die Täter den Metallzaun der Firma beschädigten, entstand bei dir Firma in Gefrees ein Schaden in Höhe von zirka 3.000 Euro.

Vermutlich dieselben Diebe verschafften sich auch in Hof in der Nähe des Untreusee Zugang zu einer Firma in der Straße „An den Mühlwiesen“. Auch dort entwendeten sie zwei Traktoren der Marke Claas. Hier zweimal den Type Elios 210 im Gesamtwert von etwa 100.000 Euro.

Zeugen, die die beschriebenen Traktoren, verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge zum Abtransport der Landmaschinen in Gefrees oder in Hof gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Bayreuth unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 oder der Kriminalpolizei in Hof unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 zu melden.