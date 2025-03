KÜPS, LKR. KRONACH. Diebe versuchten am frühen Mittwochmorgen, ein mit einem Keyless-Go System ausgestattetes Auto zu stehlen. Die Kriminalpolizei Coburg hat nun die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen.

In der Bamberger Straße, in der Nähe des Pfarramts, nahmen die Diebe gegen 4 Uhr gezielt einen am Wohnanwesen geparkten BMW mit Keyless-Go-System ins Visier. Ihr Versuch, das Fahrzeug zu stehlen, scheiterte, da sie das Funksignal des Schlüssels nicht aufnehmen konnten. Dieser befand sich vermutlich nicht in der Nähe des Eingangsbereichs, sodass die Täter die Funkwellen mit ihren Signalverstärkern nicht erfassen konnten. Ohne Beute ergriffen sie schließlich die Flucht.

Aufgrund Videoaufzeichnungen können die Diebe wie folgt beschrieben werden.

Dieb 1:

Männlich

Zirka 180 Zentimeter groß

Schlanke, sportliche Figur

Europäisches Aussehen (trug Maske und Kapuze ins Gesicht gezogen)

Dunkle Jacke mit rotem Logo auf der linken Brust und Kapuze

Dunkle Trainingshose

Dunkle Sportschuhe

Möglicherweise mit schwarzem Rucksack unterwegs

Dieb 2:

Vermutlich männlich

Schlanke Statur

Dunkle Oberbekleidung, darüber eine helle Weste

Rote Sportkappe

Möglicherweise mit Umhängetasche unterwegs

Wer kann sachdienliche Hinweise zu den beiden Männer geben oder hat sie in Küps, insbesondere im Bereich Bamberger Straße, gesehen? Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalpolizei Coburg unter der Telefonnummer 09561/645-0.

Das Polizeipräsidium Oberfranken rät Besitzern von Fahrzeugen mit Keyless-Go System: